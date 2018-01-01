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SpaceX Ілона Маска запустила найпотужнішу ракету: реакція лучан у Facebook

SpaceX Ілона Маска запустила найпотужнішу ракету: реакція лучан у Facebook
6 лютого відбулася історична подія - SpaceX успішно запустила найпотужнішу в світі ракету Falcon Heavy.

Falcon Heavy злетіла з космодрому ім. Джона Кеннеді на мисі Канаверал у штаті Флорида. Запуск відбувся о 22:45 за київським часом. Від другого ступеня ракети на 2-й хвилині польоту успішно відокремилися два з трьох розгінних блоків.

Третій блок доставить Tesla до геліоцентричної орбіті навколо Сонця (використовується для подорожей на Марс). Потім відбулося відділення другого ступеня і скидання головного обтічника.

Через 8 хвилин польоту бічні прискорювачі здійснили посадку на першу і другу посадочні зони, відповідно. Причому обидва прискорювачі сіли майже одночасно.

Ракета відправила корисне навантаження - спорткар Tesla Roadster - на витягнуту навколосонячну орбіту, що перетинає траєкторії руху Землі і Марса. Ймовірність вивести її безпосередньо на навколомарсіанську орбіту глава SpaceX Ілон Маск назвав вкрай малою.

Таку важливу подію не оминули увагою користувачі луцького сегменту Facebook. Вашій увазі підбірка коментарів.





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Теги: варте уваги, SpaceX, Ілон Маск
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і я від щастя всрався!
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