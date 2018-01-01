SpaceX Ілона Маска запустила найпотужнішу ракету: реакція лучан у Facebook
Сьогодні, 09:59
6 лютого відбулася історична подія - SpaceX успішно запустила найпотужнішу в світі ракету Falcon Heavy.
Falcon Heavy злетіла з космодрому ім. Джона Кеннеді на мисі Канаверал у штаті Флорида. Запуск відбувся о 22:45 за київським часом. Від другого ступеня ракети на 2-й хвилині польоту успішно відокремилися два з трьох розгінних блоків.
Третій блок доставить Tesla до геліоцентричної орбіті навколо Сонця (використовується для подорожей на Марс). Потім відбулося відділення другого ступеня і скидання головного обтічника.
Через 8 хвилин польоту бічні прискорювачі здійснили посадку на першу і другу посадочні зони, відповідно. Причому обидва прискорювачі сіли майже одночасно.
Ракета відправила корисне навантаження - спорткар Tesla Roadster - на витягнуту навколосонячну орбіту, що перетинає траєкторії руху Землі і Марса. Ймовірність вивести її безпосередньо на навколомарсіанську орбіту глава SpaceX Ілон Маск назвав вкрай малою.
Таку важливу подію не оминули увагою користувачі луцького сегменту Facebook. Вашій увазі підбірка коментарів.
\
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Falcon Heavy злетіла з космодрому ім. Джона Кеннеді на мисі Канаверал у штаті Флорида. Запуск відбувся о 22:45 за київським часом. Від другого ступеня ракети на 2-й хвилині польоту успішно відокремилися два з трьох розгінних блоків.
Третій блок доставить Tesla до геліоцентричної орбіті навколо Сонця (використовується для подорожей на Марс). Потім відбулося відділення другого ступеня і скидання головного обтічника.
Через 8 хвилин польоту бічні прискорювачі здійснили посадку на першу і другу посадочні зони, відповідно. Причому обидва прискорювачі сіли майже одночасно.
Ракета відправила корисне навантаження - спорткар Tesla Roadster - на витягнуту навколосонячну орбіту, що перетинає траєкторії руху Землі і Марса. Ймовірність вивести її безпосередньо на навколомарсіанську орбіту глава SpaceX Ілон Маск назвав вкрай малою.
Таку важливу подію не оминули увагою користувачі луцького сегменту Facebook. Вашій увазі підбірка коментарів.
\
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
і я від щастя всрався!
Останні новини
У Луцьку п’яний водій вчинив аварію. ФОТО
Сьогодні, 10:20
Зарплата лучан – найнижча на Волині
Сьогодні, 10:01
SpaceX Ілона Маска запустила найпотужнішу ракету: реакція лучан у Facebook
Сьогодні, 09:59
Показали, яким буде відновлений парк у Володимирі. ФОТО
Сьогодні, 09:42