SpaceX Ілона Маска запустила найпотужнішу ракету: реакція лучан у Facebook

6 лютого відбулася історична подія - SpaceX успішно запустила найпотужнішу в світі ракету Falcon Heavy.Falcon Heavy злетіла з космодрому ім. Джона Кеннеді на мисі Канаверал у штаті Флорида. Запуск відбувся о 22:45 за київським часом. Від другого ступеня ракети на 2-й хвилині польоту успішно відокремилися два з трьох розгінних блоків.Третій блок доставить Tesla до геліоцентричної орбіті навколо Сонця (використовується для подорожей на Марс). Потім відбулося відділення другого ступеня і скидання головного обтічника.Через 8 хвилин польоту бічні прискорювачі здійснили посадку на першу і другу посадочні зони, відповідно. Причому обидва прискорювачі сіли майже одночасно.Ракета відправила корисне навантаження -- на витягнуту навколосонячну орбіту, що перетинає траєкторії руху Землі і Марса. Ймовірність вивести її безпосередньо на навколомарсіанську орбіту глава SpaceX Ілон Маск назвав вкрай малою.Таку важливу подію не оминули увагою користувачі луцького сегменту Facebook. Вашій увазі підбірка коментарів.