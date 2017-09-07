Не можна людину засудити за історію, - Лапін про «антибандерівський» закон
Сьогодні, 18:12
Народний депутат України Ігор Лапін вважає, що Конституційний суд Польщі має визнати так званий "антибандерівський" закон неконституційним.
Про це нардеп написав в своєму блозі на сайті Цензор.net.
Парламент підтримав Постанову про Заяву Верховної Ради України у зв'язку з ухваленням Сеймом і Сенатом Республіки Польща змін до закону про Інститут національної пам'яті - Комісію з розслідування злочинів проти польського народу та інших законодавчих актів (№7553)
"Не можу назвати це нашим історичним кроком, швидше – вимушена відповідь на спробу тиску з боку наших сусідів. Думаю, пройде зовсім небагато часу, і поляки зрозуміють, що міжнародна дипломатія здійснюється не тиском і ультиматимумом, а спільними діями, які направлені на підтримку добросусідських відносин", - зазначив нардеп.
Ігор Лапін вважає, що прийнятий 26 січня 2018 року Сеймом Республіки Польща пакет законів, зокрема змін до "Закону про Інститут національної пам'яті - Комісію з переслідування злочинів проти польського народу" і деяких інших законів був необдуманим політичним кроком. Цими змінами вводять кримінальну відповідальність за деякі історичні твердження та політичні переконання, зокрема за "заперечення злочинів" українських націоналістів у період 1925-50 років.
Зокрема нардеп зауважує, що такими діями поляки не лише демонструють своє незрозуміле відношення до нашої української історії. Такими діями вони засуджують участь Речі Посполитої у Мюнхенському зговорі та анексії Чехословаччини. Під ці зміни попадають білоруси, які (як і українці) вшановують пам’ять загиблих у польських концентраційних таборах (зокрема Березі Картузькій). Цей закон стосується євреїв, які пам’ятають Голокост на території Польщі під час Другої світової війни.
"По суті, цим необережним кроком поляки вносять ворожнечу в нашу спільну історію та національну пам’ять. А вона має бути у кожного своя, і її треба поважати...
Конституційний суд Польщі має визнати цей закон неконституційним. Бо не можна людину засудити за історію. Верховенство права та європейські цінності мають стояти вище радикально налаштованої частини польського політикуму." - зазначив нардеп.
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Про це нардеп написав в своєму блозі на сайті Цензор.net.
Парламент підтримав Постанову про Заяву Верховної Ради України у зв'язку з ухваленням Сеймом і Сенатом Республіки Польща змін до закону про Інститут національної пам'яті - Комісію з розслідування злочинів проти польського народу та інших законодавчих актів (№7553)
"Не можу назвати це нашим історичним кроком, швидше – вимушена відповідь на спробу тиску з боку наших сусідів. Думаю, пройде зовсім небагато часу, і поляки зрозуміють, що міжнародна дипломатія здійснюється не тиском і ультиматимумом, а спільними діями, які направлені на підтримку добросусідських відносин", - зазначив нардеп.
Ігор Лапін вважає, що прийнятий 26 січня 2018 року Сеймом Республіки Польща пакет законів, зокрема змін до "Закону про Інститут національної пам'яті - Комісію з переслідування злочинів проти польського народу" і деяких інших законів був необдуманим політичним кроком. Цими змінами вводять кримінальну відповідальність за деякі історичні твердження та політичні переконання, зокрема за "заперечення злочинів" українських націоналістів у період 1925-50 років.
Зокрема нардеп зауважує, що такими діями поляки не лише демонструють своє незрозуміле відношення до нашої української історії. Такими діями вони засуджують участь Речі Посполитої у Мюнхенському зговорі та анексії Чехословаччини. Під ці зміни попадають білоруси, які (як і українці) вшановують пам’ять загиблих у польських концентраційних таборах (зокрема Березі Картузькій). Цей закон стосується євреїв, які пам’ятають Голокост на території Польщі під час Другої світової війни.
"По суті, цим необережним кроком поляки вносять ворожнечу в нашу спільну історію та національну пам’ять. А вона має бути у кожного своя, і її треба поважати...
Конституційний суд Польщі має визнати цей закон неконституційним. Бо не можна людину засудити за історію. Верховенство права та європейські цінності мають стояти вище радикально налаштованої частини польського політикуму." - зазначив нардеп.
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Коментарі 1
Давайте історики скажіть правду що за останні 223 роки поляки керували Волинню усього 20 років. В 19 столітті на карті Європи не біло такої держави як Польща. Розкажіть це усім дітям у школах Волині. Не могли поляки збудувати нам Луцьк за 20 років, забгато їм приписується. Рзкажіть як поляки закрили на Волині 1000 українських шіл (усі) як відкрили концентраційний табір Березу Картузьк. Як вони в Польщі здавали усіх євреїв щоб заволодіти їх житлом. АУ!!! Університет!!!!
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