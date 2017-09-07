Не можна людину засудити за історію, - Лапін про «антибандерівський» закон

Народний депутат України Ігор Лапін вважає, що Конституційний суд Польщі має визнати так званий "антибандерівський" закон неконституційним.Про це нардеп написав в своєму блозі на сайті Цензор.net.Парламент підтримав Постанову про Заяву Верховної Ради України у зв'язку з ухваленням Сеймом і Сенатом Республіки Польща змін до закону про Інститут національної пам'яті - Комісію з розслідування злочинів проти польського народу та інших законодавчих актів (№7553)"Не можу назвати це нашим історичним кроком, швидше – вимушена відповідь на спробу тиску з боку наших сусідів. Думаю, пройде зовсім небагато часу, і поляки зрозуміють, що міжнародна дипломатія здійснюється не тиском і ультиматимумом, а спільними діями, які направлені на підтримку добросусідських відносин", - зазначив нардеп.Ігор Лапін вважає, що прийнятий 26 січня 2018 року Сеймом Республіки Польща пакет законів, зокрема змін до "Закону про Інститут національної пам'яті - Комісію з переслідування злочинів проти польського народу" і деяких інших законів був необдуманим політичним кроком. Цими змінами вводять кримінальну відповідальність за деякі історичні твердження та політичні переконання, зокрема за "заперечення злочинів" українських націоналістів у період 1925-50 років.Зокрема нардеп зауважує, що такими діями поляки не лише демонструють своє незрозуміле відношення до нашої української історії. Такими діями вони засуджують участь Речі Посполитої у Мюнхенському зговорі та анексії Чехословаччини. Під ці зміни попадають білоруси, які (як і українці) вшановують пам’ять загиблих у польських концентраційних таборах (зокрема Березі Картузькій). Цей закон стосується євреїв, які пам’ятають Голокост на території Польщі під час Другої світової війни."По суті, цим необережним кроком поляки вносять ворожнечу в нашу спільну історію та національну пам’ять. А вона має бути у кожного своя, і її треба поважати...Конституційний суд Польщі має визнати цей закон неконституційним. Бо не можна людину засудити за історію. Верховенство права та європейські цінності мають стояти вище радикально налаштованої частини польського політикуму." - зазначив нардеп.