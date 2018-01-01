У Луцьку п’яний водій вчинив аварію. ФОТО
Сьогодні, 10:20
Зіткнення двох авто трапилося в Луцьку з вини нетверезого водія.
Машини не розминулися вчора, 6 лютого, – повідомляють у прес-службі патрульної поліції Волині.
Зокрема аварія трапилася на вулиці Шевченка – стукнулися авто Fiat Scudo та Kia. Перевірка показала, що водій Fiat був п’яним. За порушення винуватець отримав 2 протоколи від патрульних.
Також нетверезого водія зловили на вулиці Боженка. Він порушив ПДР. Лікар за зовнішніми ознаками підтвердив стан сп’яніння, тож чоловік отримав відповідний протокол.
Крім того, неподалік стаціонарного поста в с. Вишнів патрульні зупинили водія ВАЗ за порушення правил дорожнього руху. При спілкуванні у нього виявили ознаки сп’яніння, що згодом підтвердила перевірка в медичному закладі Любомля. Чоловік отримав протокол і постанову за порушення.
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Машини не розминулися вчора, 6 лютого, – повідомляють у прес-службі патрульної поліції Волині.
Зокрема аварія трапилася на вулиці Шевченка – стукнулися авто Fiat Scudo та Kia. Перевірка показала, що водій Fiat був п’яним. За порушення винуватець отримав 2 протоколи від патрульних.
Також нетверезого водія зловили на вулиці Боженка. Він порушив ПДР. Лікар за зовнішніми ознаками підтвердив стан сп’яніння, тож чоловік отримав відповідний протокол.
Крім того, неподалік стаціонарного поста в с. Вишнів патрульні зупинили водія ВАЗ за порушення правил дорожнього руху. При спілкуванні у нього виявили ознаки сп’яніння, що згодом підтвердила перевірка в медичному закладі Любомля. Чоловік отримав протокол і постанову за порушення.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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