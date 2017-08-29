На Донбасі від вибуху травмувались троє дітей
Сьогодні, 10:21
У Красногорівці ввечері 6 лютого вибухом невідомого предмета було поранено трьох дітей.
Про це повідомив голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський на своїй сторінці у Facebook.
Інцидент стався близько 21:00. Троє дітей 14, 9 та 3 років знайшли щось на вулиці та гралися, поки не стався вибух. Старша дівчинка, яка була поруч з малими, отримала відносно легкі поранення. А ось меншим дуже дісталося.
"Коли предмет вибухнув, старша дівчинка відбулася відносно легкими осколковими пораненнями грудної клітини, сідниць та гомілки. Малеча ж отримала важкі ушкодження: хлопчику пошкодило внутрішні органи та відірвало три пальці на лівій руці. Найменшій дівчинці відірвало палець на правій руці і також пошкодило внутрішні органи", - пише Жебрівський.
Наразі діти перебувають у лікарні під наглядом. До молодших спеціально викликали дитячого хірурга з Дніпра.
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Про це повідомив голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський на своїй сторінці у Facebook.
Інцидент стався близько 21:00. Троє дітей 14, 9 та 3 років знайшли щось на вулиці та гралися, поки не стався вибух. Старша дівчинка, яка була поруч з малими, отримала відносно легкі поранення. А ось меншим дуже дісталося.
"Коли предмет вибухнув, старша дівчинка відбулася відносно легкими осколковими пораненнями грудної клітини, сідниць та гомілки. Малеча ж отримала важкі ушкодження: хлопчику пошкодило внутрішні органи та відірвало три пальці на лівій руці. Найменшій дівчинці відірвало палець на правій руці і також пошкодило внутрішні органи", - пише Жебрівський.
Наразі діти перебувають у лікарні під наглядом. До молодших спеціально викликали дитячого хірурга з Дніпра.
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