На Донбасі від вибуху травмувались троє дітей





Про це повідомив голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський на своїй сторінці у



Інцидент стався близько 21:00. Троє дітей 14, 9 та 3 років знайшли щось на вулиці та гралися, поки не стався вибух. Старша дівчинка, яка була поруч з малими, отримала відносно легкі поранення. А ось меншим дуже дісталося.



"Коли предмет вибухнув, старша дівчинка відбулася відносно легкими осколковими пораненнями грудної клітини, сідниць та гомілки. Малеча ж отримала важкі ушкодження: хлопчику пошкодило внутрішні органи та відірвало три пальці на лівій руці. Найменшій дівчинці відірвало палець на правій руці і також пошкодило внутрішні органи", - пише Жебрівський.



Наразі діти перебувають у лікарні під наглядом. До молодших спеціально викликали дитячого хірурга з Дніпра.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Красногорівці ввечері 6 лютого вибухом невідомого предмета було поранено трьох дітей.Про це повідомив голова Донецької військово-цивільної адміністраціїна своїй сторінці у Facebook Інцидент стався близько 21:00. Троє дітей 14, 9 та 3 років знайшли щось на вулиці та гралися, поки не стався вибух. Старша дівчинка, яка була поруч з малими, отримала відносно легкі поранення. А ось меншим дуже дісталося."Коли предмет вибухнув, старша дівчинка відбулася відносно легкими осколковими пораненнями грудної клітини, сідниць та гомілки. Малеча ж отримала важкі ушкодження: хлопчику пошкодило внутрішні органи та відірвало три пальці на лівій руці. Найменшій дівчинці відірвало палець на правій руці і також пошкодило внутрішні органи", - пише Жебрівський.Наразі діти перебувають у лікарні під наглядом. До молодших спеціально викликали дитячого хірурга з Дніпра.

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