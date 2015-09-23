Лучани стали менше народжувати

У 2017-му році у Луцьку народилось менше людей, ніж у 2016-му.Про це стало відомо зі звіту виконання програми економічного і соціального розвитку Луцька за минулий рік.За даними Головного управління статистики у Волинській області станом на 1 грудня 2017 року чисельність наявного населення міста складала 216,6 тис. осіб. Це на 826 осіб менше, ніж рік тому.У порівнянні з відповідними періодом 2016 року також зменшився рівень народжуваності. Цей показник становив 10,4 на 1000 наявного населення.Найнижчим в області є показник смертності у Луцьку – 10 померлих на 1000 населення.