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Лучани стали менше народжувати

Лучани стали менше народжувати
У 2017-му році у Луцьку народилось менше людей, ніж у 2016-му.

Про це стало відомо зі звіту виконання програми економічного і соціального розвитку Луцька за минулий рік.

За даними Головного управління статистики у Волинській області станом на 1 грудня 2017 року чисельність наявного населення міста складала 216,6 тис. осіб. Це на 826 осіб менше, ніж рік тому.

У порівнянні з відповідними періодом 2016 року також зменшився рівень народжуваності. Цей показник становив 10,4 на 1000 наявного населення.
Найнижчим в області є показник смертності у Луцьку – 10 померлих на 1000 населення.

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Теги: народжуваність, Волинь
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