Волинські шахтарі призупинили роботу
Сьогодні, 11:01
Гірники шахти «№9 Нововолинська» відмовилися приступати до роботи.
Вони вимагають від міністра енергетики і вугільної промисловості Ігоря Насалика відсторонитися від впливів «смотрящого» Андрія Венгрина, який намагається захопити копальню шляхом передачі її в реструктуризацію, - йдеться на сайті Конфедерація вільних профспілок України.
Зокрема, голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець повідомляє, що шахтарі розуміють, що це призведе до пограбування та закриття копальні.
«№9 Нововолинська» – єдина шахта на Волині, яка має три діючих лави. Підготовлених там запасів вугілля вистачить на десять років стабільної роботи. Своїми діями гірники борються не тільки за збереження робочих місць, а й відстоюють енергетичну безпеку держави. Також вони вимагають погашення заборгованості із зарплати»,– зазначив Михайло Волинець
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Вони вимагають від міністра енергетики і вугільної промисловості Ігоря Насалика відсторонитися від впливів «смотрящого» Андрія Венгрина, який намагається захопити копальню шляхом передачі її в реструктуризацію, - йдеться на сайті Конфедерація вільних профспілок України.
Зокрема, голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець повідомляє, що шахтарі розуміють, що це призведе до пограбування та закриття копальні.
«№9 Нововолинська» – єдина шахта на Волині, яка має три діючих лави. Підготовлених там запасів вугілля вистачить на десять років стабільної роботи. Своїми діями гірники борються не тільки за збереження робочих місць, а й відстоюють енергетичну безпеку держави. Також вони вимагають погашення заборгованості із зарплати»,– зазначив Михайло Волинець
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