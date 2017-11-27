Волинські шахтарі призупинили роботу





Вони вимагають від міністра енергетики і вугільної промисловості Ігоря Насалика відсторонитися від впливів «смотрящого» Андрія Венгрина, який намагається захопити копальню шляхом передачі її в реструктуризацію, - йдеться на



Зокрема, голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець повідомляє, що шахтарі розуміють, що це призведе до пограбування та закриття копальні.



«№9 Нововолинська» – єдина шахта на Волині, яка має три діючих лави. Підготовлених там запасів вугілля вистачить на десять років стабільної роботи. Своїми діями гірники борються не тільки за збереження робочих місць, а й відстоюють енергетичну безпеку держави. Також вони вимагають погашення заборгованості із зарплати»,– зазначив Михайло Волинець

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Гірники шахти «№9 Нововолинська» відмовилися приступати до роботи.Вони вимагають від міністра енергетики і вугільної промисловості Ігоря Насалика відсторонитися від впливів «смотрящого» Андрія Венгрина, який намагається захопити копальню шляхом передачі її в реструктуризацію, - йдеться на сайті Конфедерація вільних профспілок України.Зокрема, голова Незалежної профспілки гірників Україниповідомляє, що шахтарі розуміють, що це призведе до пограбування та закриття копальні.«№9 Нововолинська» – єдина шахта на Волині, яка має три діючих лави. Підготовлених там запасів вугілля вистачить на десять років стабільної роботи. Своїми діями гірники борються не тільки за збереження робочих місць, а й відстоюють енергетичну безпеку держави. Також вони вимагають погашення заборгованості із зарплати»,– зазначив Михайло Волинець

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію