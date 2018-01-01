Кіоски, гаражі та парник: вирішили, які тимчасові конструкції знесуть у Луцьку
Сьогодні, 10:54
У Луцьку невдовзі знесуть низку тимчасових споруд.
Про це йшлося 7 лютого під час засідання виконкому міської ради.
Зокрема, демонтують тимчасові споруди за такими адресами:
вулиця Драгоманова, 27 та 29
вулиця Писаревського, 11
вулиця Рівненська, 5
проспект Грушевського, 26
Крім того, демонтують літній майданчик, який незаконно встановили на зупинці громадського транспорту на вул. Львівській, 148а, та гаражі між будинками на вулиці Євгена Коновальця, 12а та вул. Гулака-Артемовського, 7.
На проспекті Президента Грушевського, 17 демонтують парник, який мешканка будинку облаштувала на прибудинковій території. За словами директора департаменту муніципальної варти Юлії Сиротинської, парник збудували з віконних рамок, і якщо всі почнуть робити такі конструкції, Луцьк перетвориться на село.
Сиротинській дорікнули, що європейці без проблем вирощують городину біля своїх будинків, на що вона відповіла, що в Європі це дозволено на законодавчому рівні, де детально прописано всі нюанси.
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Про це йшлося 7 лютого під час засідання виконкому міської ради.
Зокрема, демонтують тимчасові споруди за такими адресами:
вулиця Драгоманова, 27 та 29
вулиця Писаревського, 11
вулиця Рівненська, 5
проспект Грушевського, 26
Крім того, демонтують літній майданчик, який незаконно встановили на зупинці громадського транспорту на вул. Львівській, 148а, та гаражі між будинками на вулиці Євгена Коновальця, 12а та вул. Гулака-Артемовського, 7.
На проспекті Президента Грушевського, 17 демонтують парник, який мешканка будинку облаштувала на прибудинковій території. За словами директора департаменту муніципальної варти Юлії Сиротинської, парник збудували з віконних рамок, і якщо всі почнуть робити такі конструкції, Луцьк перетвориться на село.
Сиротинській дорікнули, що європейці без проблем вирощують городину біля своїх будинків, на що вона відповіла, що в Європі це дозволено на законодавчому рівні, де детально прописано всі нюанси.
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Коментарі 1
поборете...! Луцьк був, є і буде глибокою провінцією, себто селом.
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