У Львові піцою отруїлися п'ятеро людей





Про це повідомили у департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА, - пише УНН.



Як зазначається, 6 лютого о 22:35 до Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні з попереднім діагнозом "гостра кишкова інфекція" госпіталізовано п'ятеро осіб, з них двоє дітей, які 4 лютого споживали піцу з салямі і сиром в одній із піцерій міста.



Стан потерпілих - середньої важкості.

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