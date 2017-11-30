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У Львові піцою отруїлися п'ятеро людей

У Львові піцою отруїлися п'ятеро людей
У Львові з харчовим отруєнням госпіталізували до обласної інфекційної клінічної лікарні п'ятеро людей.

Про це повідомили у департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА, - пише УНН.

Як зазначається, 6 лютого о 22:35 до Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні з попереднім діагнозом "гостра кишкова інфекція" госпіталізовано п'ятеро осіб, з них двоє дітей, які 4 лютого споживали піцу з салямі і сиром в одній із піцерій міста.

Стан потерпілих - середньої важкості.

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Теги: Львів, отруєння, піца
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