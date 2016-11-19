«Укрзалізниця» вводить е-квитки для електричок





Про це повідомив в.о. голови правління ПАТ Євген Кравцов у Facebook, – пише



«З 7 та з 10 лютого через Інтернет можна придбати квитки на більшість регіональних поїздів (800-ї нумерації) з оформленням електронного проїзного документа. Його не потрібно обмінювати у залізничних касах на звичайні. Провідники забезпечені мобільними терміналами контролю. Достатньо лише придбати квиток через мережу Інтернет та пред’явити документ в роздрукованому вигляді або на екрані гаджета», – зазначив він.



Кравцов додав, що запровадження електронних квитків на міжнародні поїзди є наступним кроком, над яким зараз працюють в «Укрзалізниці».



Він також зауважив: щороку регіональними поїздами користуються понад 4 мільйони пасажирів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Від сьогодні, 7 лютого, «Укрзалізниця» розширює перелік поїздів, на які можна оформити електронні квитки.Про це повідомив в.о. голови правління ПАТу Facebook, – пише ТСН «З 7 та з 10 лютого через Інтернет можна придбати квитки на більшість регіональних поїздів (800-ї нумерації) з оформленням електронного проїзного документа. Його не потрібно обмінювати у залізничних касах на звичайні. Провідники забезпечені мобільними терміналами контролю. Достатньо лише придбати квиток через мережу Інтернет та пред’явити документ в роздрукованому вигляді або на екрані гаджета», – зазначив він.Кравцов додав, що запровадження електронних квитків на міжнародні поїзди є наступним кроком, над яким зараз працюють в «Укрзалізниці».Він також зауважив: щороку регіональними поїздами користуються понад 4 мільйони пасажирів.

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