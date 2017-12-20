У «ПортCity» до Дня закоханих - святковий ярмарок*

На вихідних, 10-11 лютого, в торгово-розважальному центрі «ПортCity» відбудеться ярмарок виробів ручної роботи.Окрім того, для гостей буде чимало майстер-класів та розваг.Кожен може обрати оригінальний подарунок для своїх коханих. Серед них: прикраси, косметика, валентинки на будь-який смак та багато іншого.Окрім того, з 14 години для дітей та дорослих відбуватимуться безкоштовні майстер-класи та розіграші цінних подарунків.Ярмарок триватиме 10-11 лютого з 11 до 20 години на першому поверсі ТРЦ.