У «ПортCity» до Дня закоханих - святковий ярмарок*
Сьогодні, 17:50
На вихідних, 10-11 лютого, в торгово-розважальному центрі «ПортCity» відбудеться ярмарок виробів ручної роботи.
Окрім того, для гостей буде чимало майстер-класів та розваг.
Кожен може обрати оригінальний подарунок для своїх коханих. Серед них: прикраси, косметика, валентинки на будь-який смак та багато іншого.
Окрім того, з 14 години для дітей та дорослих відбуватимуться безкоштовні майстер-класи та розіграші цінних подарунків.
Ярмарок триватиме 10-11 лютого з 11 до 20 години на першому поверсі ТРЦ.
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Окрім того, для гостей буде чимало майстер-класів та розваг.
Кожен може обрати оригінальний подарунок для своїх коханих. Серед них: прикраси, косметика, валентинки на будь-який смак та багато іншого.
Окрім того, з 14 години для дітей та дорослих відбуватимуться безкоштовні майстер-класи та розіграші цінних подарунків.
Ярмарок триватиме 10-11 лютого з 11 до 20 години на першому поверсі ТРЦ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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