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У «ПортCity» до Дня закоханих - святковий ярмарок*

У «ПортCity» до Дня закоханих - святковий ярмарок*
На вихідних, 10-11 лютого, в торгово-розважальному центрі «ПортCity» відбудеться ярмарок виробів ручної роботи.

Окрім того, для гостей буде чимало майстер-класів та розваг.

Кожен може обрати оригінальний подарунок для своїх коханих. Серед них: прикраси, косметика, валентинки на будь-який смак та багато іншого.

Окрім того, з 14 години для дітей та дорослих відбуватимуться безкоштовні майстер-класи та розіграші цінних подарунків.

Ярмарок триватиме 10-11 лютого з 11 до 20 години на першому поверсі ТРЦ.
У «ПортCity» до Дня закоханих - святковий ярмарок*

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Теги: «ПортCity», свято, ярмарок, подарунки
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