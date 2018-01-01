У сина волинянина, який загинув під Іловайськом, – день народження





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Черговий іменинник Дмитрик Зелінський уже за кілька днів відзначить свій 9-тий День народження. Його татко Зелінський Василь Аркадійович уже ніколи не зможе привітати його особисто, тому що востаннє він спілкувався з родиною 28 серпня 2014 року. Він був військовослужбовцем 51-шої окремої механізованої бригади, розвідником. І в той день мав бути вдома поруч з дружиною, святкувати 10-ту річницю весілля, та відпросився на ще один день, для виконання надважливого завдання… Відпросився у вічність… Василь загинув у полі в урочищі Червона Поляна під час виходу так званим «зеленим коридором» з м. Іловайськ 29 серпня 2014 року, його тіло упізнане по ДНК-експертизі та перепоховане 30 січня 2015 року у с. Липини Луцького р-ну. А двоє його діток досі до кінця не вірять, що поховали свого татка, адже у снах він часто повертається додому…



Хоча живе нині родина у Луцьку, та до школи Дмитрик з сестричкою Юлею їздять щодня у с. Романів – туди, де жили до загибелі батька. Навчається хлопчик уже у третьому класі. Йому до вподоби отримувати нові знання. Дмитрик здібний до математики, та все ж найулюбленішим шкільним предметом для нього є фізична культура. Спорт та рух – це основа його життя, це хлопець розуміє і тому вже зараз захоплюється футболом та рухливими танцями. Зокрема, займається хіп-хопом та брейк-дансом у танцювальній студії «M’Go dance studio». А перед новорічними святами навіть став переможцем «Танцювального батлу», організованого МдС за підтримки Луцького базового медичного коледжу (ЛБМК) та С/Г компанії ABM Trade Ltd. Окрім того, Зелінські усією родиною ходили на заняття з фітнесу, а разом із сестричкою Дмитрик займався додатково англійською та польською мовою.



Ще одним захопленням Діми є плавання. Про нього можна сказати, що він – наче риба в воді, з неї хлопця витягнути не можливо. Він би купався і пірнав, купався і пірнав, чи то в річці, чи то в озері, чи на морі (де, до слова, цього року таки побував завдяки небайдужим волонтерам). А ще Діма пригадує риболовлю, на яку їздив ще з татком і яку дуже любив. Тепер порибалити він може хіба з хресним.



Дружелюбний, здібний та ввічливий, привітний, усміхнений, відкритий та дуже щирий хлопчик – такі хороші слова можна почути про Дмитра від його друзів та вчителів. А мама Алла додає: «Завжди сильний такий, дуже розумний, спокійний, врівноважений, як Вася був». Тому й не дивно, що хлопець мріє, як і його батько, стати захисником держави і служити у військах спеціального призначення.



Минулого року на День народження ми подарували Дмитрику домашній акваріум, а разом з тим заряд щастя та позитиву – адже здійснили його заповітну мрію. Він обожнює доглядати за своїм маленьким живим куточком. І не дивно, любов до живої природи, тварин зокрема, у Діми проявлялася давно – ще коли він підбирав на вулиці бездомних котів і привозив до бабусі у село, бо ж «вони бідні, голодні і їм холодно та сумно на вулиці».



Не дивлячись на досить юний вік, Дмитрик є справжнім джентльменом. Він галантно та уважно поводиться з дівчатами, тому вони обдаровують його своєю прихильністю та симпатією. До всього має хист та прихований потенціал, який розкривається завдяки його бажанню вчитися новому і приймати участь у різноманітних проектах, чим дивує усіх навколо. Маючи добре і щире серце, хлопець дуже гостро відчуває чужий біль і не може залишитися осторонь чужої біди. Намагається завжди чимось допомогти по господарству (прибирає у домі, влітку складає дрова та годує худобу), поділитися з іншими тим, що має, у чому його завжди підтримує мама.



Матуся Алла розповідає, що старається забезпечити сім’ю усім необхідним, однак навіть одягнути дитину нині дороге задоволення, тож не відмовиться від одягу та взуття. А Дмитрик буде радий отримати будь-який подарунок-сюрприз і не проти листів та вітальних листівок (адресу можемо надати у приват).



Діма дуже любить і поважає матусю, сестричку та всіх своїх рідних, пишається своїм татком-Героєм, і з величезним задоволенням носить вишиванку та цінує українські традиції. З цього хлопчика виросте справжній чоловік, який буде надійною опорою та гордістю рідних. Такі діти – це світле майбутнє України!



Інформація про батька хлопчика є у Книзі пам’яті, деталі за посиланням:



Інформація для благодійників: Дмитрик Зелінський – невдовзі 9 років (11.02.2009). Ріст – 142; Розмір взуття – 33-34.



Маєте бажання підтримати іменинників – переказуйте кошти координатору проекту (Приватбанк: 4149-4978-1590-0321 Скиба Наталія Миколаївна), зазначаючи, на яку саме дитину адресуєте.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині триває реалізація проекту «Діти Небесного Легіону».Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.Черговий іменинникуже за кілька днів відзначить свій 9-тий День народження. Його татко Зелінський Василь Аркадійович уже ніколи не зможе привітати його особисто, тому що востаннє він спілкувався з родиною 28 серпня 2014 року. Він був військовослужбовцем 51-шої окремої механізованої бригади, розвідником. І в той день мав бути вдома поруч з дружиною, святкувати 10-ту річницю весілля, та відпросився на ще один день, для виконання надважливого завдання… Відпросився у вічність… Василь загинув у полі в урочищі Червона Поляна під час виходу так званим «зеленим коридором» з м. Іловайськ 29 серпня 2014 року, його тіло упізнане по ДНК-експертизі та перепоховане 30 січня 2015 року у с. Липини Луцького р-ну. А двоє його діток досі до кінця не вірять, що поховали свого татка, адже у снах він часто повертається додому…Хоча живе нині родина у Луцьку, та до школи Дмитрик з сестричкою Юлею їздять щодня у с. Романів – туди, де жили до загибелі батька. Навчається хлопчик уже у третьому класі. Йому до вподоби отримувати нові знання. Дмитрик здібний до математики, та все ж найулюбленішим шкільним предметом для нього є фізична культура. Спорт та рух – це основа його життя, це хлопець розуміє і тому вже зараз захоплюється футболом та рухливими танцями. Зокрема, займається хіп-хопом та брейк-дансом у танцювальній студії «M’Go dance studio». А перед новорічними святами навіть став переможцем «Танцювального батлу», організованого МдС за підтримки Луцького базового медичного коледжу (ЛБМК) та С/Г компанії ABM Trade Ltd. Окрім того, Зелінські усією родиною ходили на заняття з фітнесу, а разом із сестричкою Дмитрик займався додатково англійською та польською мовою.Ще одним захопленням Діми є плавання. Про нього можна сказати, що він – наче риба в воді, з неї хлопця витягнути не можливо. Він би купався і пірнав, купався і пірнав, чи то в річці, чи то в озері, чи на морі (де, до слова, цього року таки побував завдяки небайдужим волонтерам). А ще Діма пригадує риболовлю, на яку їздив ще з татком і яку дуже любив. Тепер порибалити він може хіба з хресним.Дружелюбний, здібний та ввічливий, привітний, усміхнений, відкритий та дуже щирий хлопчик – такі хороші слова можна почути про Дмитра від його друзів та вчителів. А мама Алла додає: «Завжди сильний такий, дуже розумний, спокійний, врівноважений, як Вася був». Тому й не дивно, що хлопець мріє, як і його батько, стати захисником держави і служити у військах спеціального призначення.Минулого року на День народження ми подарували Дмитрику домашній акваріум, а разом з тим заряд щастя та позитиву – адже здійснили його заповітну мрію. Він обожнює доглядати за своїм маленьким живим куточком. І не дивно, любов до живої природи, тварин зокрема, у Діми проявлялася давно – ще коли він підбирав на вулиці бездомних котів і привозив до бабусі у село, бо ж «вони бідні, голодні і їм холодно та сумно на вулиці».Не дивлячись на досить юний вік, Дмитрик є справжнім джентльменом. Він галантно та уважно поводиться з дівчатами, тому вони обдаровують його своєю прихильністю та симпатією. До всього має хист та прихований потенціал, який розкривається завдяки його бажанню вчитися новому і приймати участь у різноманітних проектах, чим дивує усіх навколо. Маючи добре і щире серце, хлопець дуже гостро відчуває чужий біль і не може залишитися осторонь чужої біди. Намагається завжди чимось допомогти по господарству (прибирає у домі, влітку складає дрова та годує худобу), поділитися з іншими тим, що має, у чому його завжди підтримує мама.Матуся Алла розповідає, що старається забезпечити сім’ю усім необхідним, однак навіть одягнути дитину нині дороге задоволення, тож не відмовиться від одягу та взуття. А Дмитрик буде радий отримати будь-який подарунок-сюрприз і не проти листів та вітальних листівок (адресу можемо надати у приват).Діма дуже любить і поважає матусю, сестричку та всіх своїх рідних, пишається своїм татком-Героєм, і з величезним задоволенням носить вишиванку та цінує українські традиції. З цього хлопчика виросте справжній чоловік, який буде надійною опорою та гордістю рідних. Такі діти – це світле майбутнє України!Інформація про батька хлопчика є у Книзі пам’яті, деталі за посиланням: http://memorybook.org.ua/9/zelinsky.htm Інформація для благодійників: Дмитрик Зелінський – невдовзі 9 років (11.02.2009). Ріст – 142; Розмір взуття – 33-34.

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