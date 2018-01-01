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У сина волинянина, який загинув під Іловайськом, – день народження

У сина волинянина, який загинув під Іловайськом, – день народження
На Волині триває реалізація проекту «Діти Небесного Легіону».

Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.

ЧИТАТИ БІЛЬШЕ ПРО ДІТЕЙ НЕБЕСНОГО ЛЕГІОНУ

Щоб допомогти, потрібно звертатися за цими контактами: (050) 973-44-84; (098) 948-14-50.

Черговий іменинник Дмитрик Зелінський уже за кілька днів відзначить свій 9-тий День народження. Його татко Зелінський Василь Аркадійович уже ніколи не зможе привітати його особисто, тому що востаннє він спілкувався з родиною 28 серпня 2014 року. Він був військовослужбовцем 51-шої окремої механізованої бригади, розвідником. І в той день мав бути вдома поруч з дружиною, святкувати 10-ту річницю весілля, та відпросився на ще один день, для виконання надважливого завдання… Відпросився у вічність… Василь загинув у полі в урочищі Червона Поляна під час виходу так званим «зеленим коридором» з м. Іловайськ 29 серпня 2014 року, його тіло упізнане по ДНК-експертизі та перепоховане 30 січня 2015 року у с. Липини Луцького р-ну. А двоє його діток досі до кінця не вірять, що поховали свого татка, адже у снах він часто повертається додому…

Хоча живе нині родина у Луцьку, та до школи Дмитрик з сестричкою Юлею їздять щодня у с. Романів – туди, де жили до загибелі батька. Навчається хлопчик уже у третьому класі. Йому до вподоби отримувати нові знання. Дмитрик здібний до математики, та все ж найулюбленішим шкільним предметом для нього є фізична культура. Спорт та рух – це основа його життя, це хлопець розуміє і тому вже зараз захоплюється футболом та рухливими танцями. Зокрема, займається хіп-хопом та брейк-дансом у танцювальній студії «M’Go dance studio». А перед новорічними святами навіть став переможцем «Танцювального батлу», організованого МдС за підтримки Луцького базового медичного коледжу (ЛБМК) та С/Г компанії ABM Trade Ltd. Окрім того, Зелінські усією родиною ходили на заняття з фітнесу, а разом із сестричкою Дмитрик займався додатково англійською та польською мовою.

Ще одним захопленням Діми є плавання. Про нього можна сказати, що він – наче риба в воді, з неї хлопця витягнути не можливо. Він би купався і пірнав, купався і пірнав, чи то в річці, чи то в озері, чи на морі (де, до слова, цього року таки побував завдяки небайдужим волонтерам). А ще Діма пригадує риболовлю, на яку їздив ще з татком і яку дуже любив. Тепер порибалити він може хіба з хресним.

Дружелюбний, здібний та ввічливий, привітний, усміхнений, відкритий та дуже щирий хлопчик – такі хороші слова можна почути про Дмитра від його друзів та вчителів. А мама Алла додає: «Завжди сильний такий, дуже розумний, спокійний, врівноважений, як Вася був». Тому й не дивно, що хлопець мріє, як і його батько, стати захисником держави і служити у військах спеціального призначення.

Минулого року на День народження ми подарували Дмитрику домашній акваріум, а разом з тим заряд щастя та позитиву – адже здійснили його заповітну мрію. Він обожнює доглядати за своїм маленьким живим куточком. І не дивно, любов до живої природи, тварин зокрема, у Діми проявлялася давно – ще коли він підбирав на вулиці бездомних котів і привозив до бабусі у село, бо ж «вони бідні, голодні і їм холодно та сумно на вулиці».

Не дивлячись на досить юний вік, Дмитрик є справжнім джентльменом. Він галантно та уважно поводиться з дівчатами, тому вони обдаровують його своєю прихильністю та симпатією. До всього має хист та прихований потенціал, який розкривається завдяки його бажанню вчитися новому і приймати участь у різноманітних проектах, чим дивує усіх навколо. Маючи добре і щире серце, хлопець дуже гостро відчуває чужий біль і не може залишитися осторонь чужої біди. Намагається завжди чимось допомогти по господарству (прибирає у домі, влітку складає дрова та годує худобу), поділитися з іншими тим, що має, у чому його завжди підтримує мама.

Матуся Алла розповідає, що старається забезпечити сім’ю усім необхідним, однак навіть одягнути дитину нині дороге задоволення, тож не відмовиться від одягу та взуття. А Дмитрик буде радий отримати будь-який подарунок-сюрприз і не проти листів та вітальних листівок (адресу можемо надати у приват).

Діма дуже любить і поважає матусю, сестричку та всіх своїх рідних, пишається своїм татком-Героєм, і з величезним задоволенням носить вишиванку та цінує українські традиції. З цього хлопчика виросте справжній чоловік, який буде надійною опорою та гордістю рідних. Такі діти – це світле майбутнє України!

Інформація про батька хлопчика є у Книзі пам’яті, деталі за посиланням: http://memorybook.org.ua/9/zelinsky.htm.

Інформація для благодійників: Дмитрик Зелінський – невдовзі 9 років (11.02.2009). Ріст – 142; Розмір взуття – 33-34.

Маєте бажання підтримати іменинників – переказуйте кошти координатору проекту (Приватбанк: 4149-4978-1590-0321 Скиба Наталія Миколаївна), зазначаючи, на яку саме дитину адресуєте.
У сина волинянина, який загинув під Іловайськом, – день народження

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Теги: АТО, мрія, благодійність, допомога, діти небесного легіону, варте уваги
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