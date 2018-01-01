Де на Волині та у Луцьку не буде світла 8 лютого
Сьогодні, 19:00
На Волині в зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 8 лютого відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.
Володимир-Волинський район
1.09:00 – 17:00
м. Вол.-Вол.
2. 09:00 – 17:00
Ферма с. Селець
Горохівський район
1.09:00-17:00
Дім Молитви-с. Лобачівка
с.Лобачівка вул.Набережна
вул.Л. Українки
Іваничівський район
1.9:00-17:00
смт Іваничі вул.8 березня, Заводська частково
2.10:00-17:00
с.Морозовичі частково
Камінь-Каширський район
1. 09:00 – 16:00
К-Каширське МСТ (магазин), К-Каш. УГГ ПАТ „Волиньгаз” (ксс). с.Олексіївка
Ковельський район
1.9:00-17:00
с. Білин.
місто Луцьк
1.09:00-17:00
вул.Дубнівська 31-39
Любомльський та Шацький райони
1.9:00-17:00
с.Пульмо
Любешівський район
1.10:00-17:00
Реабілітаційний центр, ФОП Михалик Т.В., ФОП Качинський Ю.А., ФОП Шатило В., ФОП Юрашкевич Ю.І., МНС смт.Любешів вул.Бондаренка (частково)
Маневицький район
1.10:00-17:00
Маневицький місцевий суд, смт. Маневичі.
вул. 100-річчя Маневич 42-57; вул. Незалежності 13-19; пр. Волі 1 смт., пр. Волі 3-5; вул. Некрасова 2-4, вул. 100-річчя Маневич 44,
місто Нововолинськ
1.09:00-17:00
м.Нововолинськ
вул.Маяковського, 29-47, 58-88
пров.Південний
І провулок, 3-15, 2-22
ІІ провулок, 1-17, 4-14
вул.Толстого, 22
2.09:00-17:00 Кафе «Волинь», автосервіс с.Будятичі, 10, 12
м.Нововолинськ
вул.Центральна, 1-7
Рожищенський район
1.9:00-17:00 с.Олександрівка магазин.
с.Олександрівка вул.Дачна
2.9:00-17:00 с.Пожарки АТС, контора с/р, ФАП, церква, школа, їдальня, шкільна майстерня, дитячий садок, поштове відділення, магазини. с.Пожарки в.Радянська.
3.9:00-17:00 смт.Дубище автомайстерня, виробнича база.
4.9:00-17:00 м.Рожище магазин м.Рожище в.Набережна, Зарічна, Сухарєва.
Старовижівський район
1.10:00-16:00
с.Сераховичі вул:Лугова, Червоноармійська, Першотравнева.
Турійський район
1.10:00-16:00
ФОП Данилюк В.А.- магазин, церква с.Радовичі
2.10:00-16:00
Новосілківська с/р- млин, клуб, ФАП, ФОП Ковальчук П.Ф- магазин с.Окунин
3.10:00-16:00
ТзОВ «ВВ – АГРО»- ферма, школа, ТРСТ- магазин, СКЗ, ГРП, ФОП Шумський В.А.- торговий кіоск с.Турія
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Володимир-Волинський район
1.09:00 – 17:00
м. Вол.-Вол.
2. 09:00 – 17:00
Ферма с. Селець
Горохівський район
1.09:00-17:00
Дім Молитви-с. Лобачівка
с.Лобачівка вул.Набережна
вул.Л. Українки
Іваничівський район
1.9:00-17:00
смт Іваничі вул.8 березня, Заводська частково
2.10:00-17:00
с.Морозовичі частково
Камінь-Каширський район
1. 09:00 – 16:00
К-Каширське МСТ (магазин), К-Каш. УГГ ПАТ „Волиньгаз” (ксс). с.Олексіївка
Ковельський район
1.9:00-17:00
с. Білин.
місто Луцьк
1.09:00-17:00
вул.Дубнівська 31-39
Любомльський та Шацький райони
1.9:00-17:00
с.Пульмо
Любешівський район
1.10:00-17:00
Реабілітаційний центр, ФОП Михалик Т.В., ФОП Качинський Ю.А., ФОП Шатило В., ФОП Юрашкевич Ю.І., МНС смт.Любешів вул.Бондаренка (частково)
Маневицький район
1.10:00-17:00
Маневицький місцевий суд, смт. Маневичі.
вул. 100-річчя Маневич 42-57; вул. Незалежності 13-19; пр. Волі 1 смт., пр. Волі 3-5; вул. Некрасова 2-4, вул. 100-річчя Маневич 44,
місто Нововолинськ
1.09:00-17:00
м.Нововолинськ
вул.Маяковського, 29-47, 58-88
пров.Південний
І провулок, 3-15, 2-22
ІІ провулок, 1-17, 4-14
вул.Толстого, 22
2.09:00-17:00 Кафе «Волинь», автосервіс с.Будятичі, 10, 12
м.Нововолинськ
вул.Центральна, 1-7
Рожищенський район
1.9:00-17:00 с.Олександрівка магазин.
с.Олександрівка вул.Дачна
2.9:00-17:00 с.Пожарки АТС, контора с/р, ФАП, церква, школа, їдальня, шкільна майстерня, дитячий садок, поштове відділення, магазини. с.Пожарки в.Радянська.
3.9:00-17:00 смт.Дубище автомайстерня, виробнича база.
4.9:00-17:00 м.Рожище магазин м.Рожище в.Набережна, Зарічна, Сухарєва.
Старовижівський район
1.10:00-16:00
с.Сераховичі вул:Лугова, Червоноармійська, Першотравнева.
Турійський район
1.10:00-16:00
ФОП Данилюк В.А.- магазин, церква с.Радовичі
2.10:00-16:00
Новосілківська с/р- млин, клуб, ФАП, ФОП Ковальчук П.Ф- магазин с.Окунин
3.10:00-16:00
ТзОВ «ВВ – АГРО»- ферма, школа, ТРСТ- магазин, СКЗ, ГРП, ФОП Шумський В.А.- торговий кіоск с.Турія
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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