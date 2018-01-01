Де на Волині та у Луцьку не буде світла 8 лютого





Володимир-Волинський район



1.09:00 – 17:00

м. Вол.-Вол.

2. 09:00 – 17:00

Ферма с. Селець



Горохівський район



1.09:00-17:00

Дім Молитви-с. Лобачівка

с.Лобачівка вул.Набережна

вул.Л. Українки



Іваничівський район



1.9:00-17:00

смт Іваничі вул.8 березня, Заводська частково

2.10:00-17:00

с.Морозовичі частково



Камінь-Каширський район



1. 09:00 – 16:00

К-Каширське МСТ (магазин), К-Каш. УГГ ПАТ „Волиньгаз” (ксс). с.Олексіївка





Ковельський район



1.9:00-17:00

с. Білин.



місто Луцьк



1.09:00-17:00

вул.Дубнівська 31-39





Любомльський та Шацький райони



1.9:00-17:00

с.Пульмо



Любешівський район



1.10:00-17:00

Реабілітаційний центр, ФОП Михалик Т.В., ФОП Качинський Ю.А., ФОП Шатило В., ФОП Юрашкевич Ю.І., МНС смт.Любешів вул.Бондаренка (частково)



Маневицький район



1.10:00-17:00

Маневицький місцевий суд, смт. Маневичі.

вул. 100-річчя Маневич 42-57; вул. Незалежності 13-19; пр. Волі 1 смт., пр. Волі 3-5; вул. Некрасова 2-4, вул. 100-річчя Маневич 44,



місто Нововолинськ



1.09:00-17:00

м.Нововолинськ

вул.Маяковського, 29-47, 58-88

пров.Південний

І провулок, 3-15, 2-22

ІІ провулок, 1-17, 4-14

вул.Толстого, 22

2.09:00-17:00 Кафе «Волинь», автосервіс с.Будятичі, 10, 12

м.Нововолинськ

вул.Центральна, 1-7





Рожищенський район



1.9:00-17:00 с.Олександрівка магазин.

с.Олександрівка вул.Дачна



2.9:00-17:00 с.Пожарки АТС, контора с/р, ФАП, церква, школа, їдальня, шкільна майстерня, дитячий садок, поштове відділення, магазини. с.Пожарки в.Радянська.



3.9:00-17:00 смт.Дубище автомайстерня, виробнича база.

4.9:00-17:00 м.Рожище магазин м.Рожище в.Набережна, Зарічна, Сухарєва.



Старовижівський район



1.10:00-16:00

с.Сераховичі вул:Лугова, Червоноармійська, Першотравнева.



Турійський район



1.10:00-16:00

ФОП Данилюк В.А.- магазин, церква с.Радовичі

2.10:00-16:00

Новосілківська с/р- млин, клуб, ФАП, ФОП Ковальчук П.Ф- магазин с.Окунин

3.10:00-16:00

ТзОВ «ВВ – АГРО»- ферма, школа, ТРСТ- магазин, СКЗ, ГРП, ФОП Шумський В.А.- торговий кіоск с.Турія



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині в зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 8 лютого відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.Володимир-Волинський район1.09:00 – 17:00м. Вол.-Вол.2. 09:00 – 17:00Ферма с. Селець1.09:00-17:00Дім Молитви-с. Лобачівкас.Лобачівка вул.Набережнавул.Л. Українки1.9:00-17:00смт Іваничі вул.8 березня, Заводська частково2.10:00-17:00с.Морозовичі частково1. 09:00 – 16:00К-Каширське МСТ (магазин), К-Каш. УГГ ПАТ „Волиньгаз” (ксс). с.Олексіївка1.9:00-17:00с. Білин.1.09:00-17:00вул.Дубнівська 31-391.9:00-17:00с.Пульмо1.10:00-17:00Реабілітаційний центр, ФОП Михалик Т.В., ФОП Качинський Ю.А., ФОП Шатило В., ФОП Юрашкевич Ю.І., МНС смт.Любешів вул.Бондаренка (частково)1.10:00-17:00Маневицький місцевий суд, смт. Маневичі.вул. 100-річчя Маневич 42-57; вул. Незалежності 13-19; пр. Волі 1 смт., пр. Волі 3-5; вул. Некрасова 2-4, вул. 100-річчя Маневич 44,1.09:00-17:00м.Нововолинськвул.Маяковського, 29-47, 58-88пров.ПівденнийІ провулок, 3-15, 2-22ІІ провулок, 1-17, 4-14вул.Толстого, 222.09:00-17:00 Кафе «Волинь», автосервіс с.Будятичі, 10, 12м.Нововолинськвул.Центральна, 1-71.9:00-17:00 с.Олександрівка магазин.с.Олександрівка вул.Дачна2.9:00-17:00 с.Пожарки АТС, контора с/р, ФАП, церква, школа, їдальня, шкільна майстерня, дитячий садок, поштове відділення, магазини. с.Пожарки в.Радянська.3.9:00-17:00 смт.Дубище автомайстерня, виробнича база.4.9:00-17:00 м.Рожище магазин м.Рожище в.Набережна, Зарічна, Сухарєва.1.10:00-16:00с.Сераховичі вул:Лугова, Червоноармійська, Першотравнева.1.10:00-16:00ФОП Данилюк В.А.- магазин, церква с.Радовичі2.10:00-16:00Новосілківська с/р- млин, клуб, ФАП, ФОП Ковальчук П.Ф- магазин с.Окунин3.10:00-16:00ТзОВ «ВВ – АГРО»- ферма, школа, ТРСТ- магазин, СКЗ, ГРП, ФОП Шумський В.А.- торговий кіоск с.Турія

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