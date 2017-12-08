Заощадити на покупці: лютневі пропозиції від «Інвестора»*
Сьогодні, 08:26
У лютому будівельна компанія «Інвестор» підготувала нові актуальні пропозицій на квартири у новобудовах.
У компанії чекають на тих, хто бажає придбати великогабаритні дворівневі квартири у житлових комплексах «Парковий квартал», «Юпітер» та «Супернова», - інформує Перший.
«Головні наші пропозиції лютого – це дворівневі квартири. Чому звертаємо увагу саме на них? Все просто! Вони просторі, затишні та мають дуже привабливу ціну: на 1 000 гривень за один квадратний метр нижчу, як однорівневі квартири у тому ж самому житловому комплексі», – розповіли у відділі продажів будівельної компанії «Інвестор».
Тож, покупець отримує не лише хороше житло для себе та родини, а й має можливість заощадити на покупці.
Отож, пропонуємо огляд пентхаусів від будівельної компанії «Інвестор».
5-кімнатна квартира у ЖК «Парковий квартал»
Ціна: 10 000 грн\м²
Площа: 127,8 м²
Переваги:
близьке розташування до центру Ковеля;
високий рівень безпеки;
власна прибудинкова інфраструктура;
4-кімнатна дворівнева квартира у ЖК «Юпітер»
Ціна: 11 000 грн\м²
Площа: 106,32 м²
Переваги:
закрита територія;
власна прибудинкова інфраструктура;
низька густота населення;
1 паркомісце на кожну квартиру.
5-кімнатна квартира у ЖК «Супернова»
Ціна: 12 500 грн\м²
Площа: 128,03 м²
Переваги:
поруч парк на 200 га
до центру міста – менше двох кілометрів
на території комплексу «Супернової» будуть мінісупермаркет, аптека, пральня, салон краси, кафе, спортзал.
1 квартира матиме своє паркомісце
власний дитячий садочок
Детальну інформацію про акції та їх термін можна отримати у відділах продажів БК «Інвестор»:
Телефон – 096 030 20 10,
Адреса відділів продажу:
вул. Коперника, 13 в, м. Луцьк;
вул. Цегельна, 28, м. Луцьк;
вул. Глібова, 8Б, м. Ковель.
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У компанії чекають на тих, хто бажає придбати великогабаритні дворівневі квартири у житлових комплексах «Парковий квартал», «Юпітер» та «Супернова», - інформує Перший.
«Головні наші пропозиції лютого – це дворівневі квартири. Чому звертаємо увагу саме на них? Все просто! Вони просторі, затишні та мають дуже привабливу ціну: на 1 000 гривень за один квадратний метр нижчу, як однорівневі квартири у тому ж самому житловому комплексі», – розповіли у відділі продажів будівельної компанії «Інвестор».
Тож, покупець отримує не лише хороше житло для себе та родини, а й має можливість заощадити на покупці.
Отож, пропонуємо огляд пентхаусів від будівельної компанії «Інвестор».
5-кімнатна квартира у ЖК «Парковий квартал»
Ціна: 10 000 грн\м²
Площа: 127,8 м²
Переваги:
близьке розташування до центру Ковеля;
високий рівень безпеки;
власна прибудинкова інфраструктура;
4-кімнатна дворівнева квартира у ЖК «Юпітер»
Ціна: 11 000 грн\м²
Площа: 106,32 м²
Переваги:
закрита територія;
власна прибудинкова інфраструктура;
низька густота населення;
1 паркомісце на кожну квартиру.
5-кімнатна квартира у ЖК «Супернова»
Ціна: 12 500 грн\м²
Площа: 128,03 м²
Переваги:
поруч парк на 200 га
до центру міста – менше двох кілометрів
на території комплексу «Супернової» будуть мінісупермаркет, аптека, пральня, салон краси, кафе, спортзал.
1 квартира матиме своє паркомісце
власний дитячий садочок
Детальну інформацію про акції та їх термін можна отримати у відділах продажів БК «Інвестор»:
Телефон – 096 030 20 10,
Адреса відділів продажу:
вул. Коперника, 13 в, м. Луцьк;
вул. Цегельна, 28, м. Луцьк;
вул. Глібова, 8Б, м. Ковель.
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