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Заощадити на покупці: лютневі пропозиції від «Інвестора»*

Заощадити на покупці: лютневі пропозиції від «Інвестора»*
У лютому будівельна компанія «Інвестор» підготувала нові актуальні пропозицій на квартири у новобудовах.

У компанії чекають на тих, хто бажає придбати великогабаритні дворівневі квартири у житлових комплексах «Парковий квартал», «Юпітер» та «Супернова», - інформує Перший.

«Головні наші пропозиції лютого – це дворівневі квартири. Чому звертаємо увагу саме на них? Все просто! Вони просторі, затишні та мають дуже привабливу ціну: на 1 000 гривень за один квадратний метр нижчу, як однорівневі квартири у тому ж самому житловому комплексі», – розповіли у відділі продажів будівельної компанії «Інвестор».

Тож, покупець отримує не лише хороше житло для себе та родини, а й має можливість заощадити на покупці.

Отож, пропонуємо огляд пентхаусів від будівельної компанії «Інвестор».

5-кімнатна квартира у ЖК «Парковий квартал»

Ціна: 10 000 грн\м²
Площа: 127,8 м²

Заощадити на покупці: лютневі пропозиції від «Інвестора»*
Заощадити на покупці: лютневі пропозиції від «Інвестора»*


Переваги:

близьке розташування до центру Ковеля;
високий рівень безпеки;
власна прибудинкова інфраструктура;

У 1-му будинку ЖК «Перковий квартал» вже проживають нові власники квартир
У 1-му будинку ЖК «Перковий квартал» вже проживають нові власники квартир


4-кімнатна дворівнева квартира у ЖК «Юпітер»

Ціна: 11 000 грн\м²
Площа: 106,32 м²

Заощадити на покупці: лютневі пропозиції від «Інвестора»*
Заощадити на покупці: лютневі пропозиції від «Інвестора»*


Переваги:

закрита територія;
власна прибудинкова інфраструктура;
низька густота населення;
1 паркомісце на кожну квартиру.

1-й будинок ЖК «Юпітер» вже збудовано
1-й будинок ЖК «Юпітер» вже збудовано


5-кімнатна квартира у ЖК «Супернова»

Ціна: 12 500 грн\м²
Площа: 128,03 м²
Заощадити на покупці: лютневі пропозиції від «Інвестора»*

Заощадити на покупці: лютневі пропозиції від «Інвестора»*


Переваги:

поруч парк на 200 га
до центру міста – менше двох кілометрів
на території комплексу «Супернової» будуть мінісупермаркет, аптека, пральня, салон краси, кафе, спортзал.
1 квартира матиме своє паркомісце
власний дитячий садочок

Такий краєвид споглядатимуть щодня власники пентхаусів у ЖК «Супернова»
Такий краєвид споглядатимуть щодня власники пентхаусів у ЖК «Супернова»
Заощадити на покупці: лютневі пропозиції від «Інвестора»*


Детальну інформацію про акції та їх термін можна отримати у відділах продажів БК «Інвестор»:

Телефон – 096 030 20 10,

Адреса відділів продажу:

вул. Коперника, 13 в, м. Луцьк;

вул. Цегельна, 28, м. Луцьк;

вул. Глібова, 8Б, м. Ковель.

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Теги: квартира, купівля, «Парковий квартал», Інвестор
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