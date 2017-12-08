Заощадити на покупці: лютневі пропозиції від «Інвестора»*





У компанії чекають на тих, хто бажає придбати великогабаритні дворівневі квартири у житлових комплексах



«Головні наші пропозиції лютого – це дворівневі квартири. Чому звертаємо увагу саме на них? Все просто! Вони просторі, затишні та мають дуже привабливу ціну: на 1 000 гривень за один квадратний метр нижчу, як однорівневі квартири у тому ж самому житловому комплексі», – розповіли у відділі продажів будівельної компанії «Інвестор».



Тож, покупець отримує не лише хороше житло для себе та родини, а й має можливість заощадити на покупці.



Отож, пропонуємо огляд пентхаусів від будівельної компанії «Інвестор».



5-кімнатна квартира у ЖК «Парковий квартал»



Ціна: 10 000 грн\м²

Площа: 127,8 м²







Переваги:



близьке розташування до центру Ковеля;

високий рівень безпеки;

власна прибудинкова інфраструктура;



У 1-му будинку ЖК «Перковий квартал» вже проживають нові власники квартир



4-кімнатна дворівнева квартира у ЖК «Юпітер»



Ціна: 11 000 грн\м²

Площа: 106,32 м²







Переваги:



закрита територія;

власна прибудинкова інфраструктура;

низька густота населення;

1 паркомісце на кожну квартиру.



1-й будинок ЖК «Юпітер» вже збудовано



5-кімнатна квартира у ЖК «Супернова»



Ціна: 12 500 грн\м²

Площа: 128,03 м²







Переваги:



поруч парк на 200 га

до центру міста – менше двох кілометрів

на території комплексу «Супернової» будуть мінісупермаркет, аптека, пральня, салон краси, кафе, спортзал.

1 квартира матиме своє паркомісце

власний дитячий садочок



Такий краєвид споглядатимуть щодня власники пентхаусів у ЖК «Супернова»



Детальну інформацію про акції та їх термін можна отримати у відділах продажів БК «Інвестор»:



Телефон – 096 030 20 10,



Адреса відділів продажу:



вул. Коперника, 13 в, м. Луцьк;



вул. Цегельна, 28, м. Луцьк;



вул. Глібова, 8Б, м. Ковель.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У лютому будівельна компанія «Інвестор» підготувала нові актуальні пропозицій на квартири у новобудовах.У компанії чекають на тих, хто бажає придбати великогабаритні дворівневі квартири у житлових комплексах «Парковий квартал» «Юпітер» та «Супернова» , - інформує Перший «Головні наші пропозиції лютого – це дворівневі квартири. Чому звертаємо увагу саме на них? Все просто! Вони просторі, затишні та мають дуже привабливу ціну: на 1 000 гривень за один квадратний метр нижчу, як однорівневі квартири у тому ж самому житловому комплексі», – розповіли у відділі продажів будівельної компанії «Інвестор».Тож, покупець отримує не лише хороше житло для себе та родини, а й має можливість заощадити на покупці.Отож, пропонуємо огляд пентхаусів від будівельної компанії «Інвестор».10 000 грн\м²127,8 м²близьке розташування до центру Ковеля;високий рівень безпеки;власна прибудинкова інфраструктура;11 000 грн\м²106,32 м²закрита територія;власна прибудинкова інфраструктура;низька густота населення;1 паркомісце на кожну квартиру.12 500 грн\м²128,03 м²поруч парк на 200 гадо центру міста – менше двох кілометрівна території комплексу «Супернової» будуть мінісупермаркет, аптека, пральня, салон краси, кафе, спортзал.1 квартира матиме своє паркомісцевласний дитячий садочокпро акції та їх термін можна отримати у відділах продажів БК «Інвестор»:Телефон – 096 030 20 10,Адреса відділів продажу:вул. Коперника, 13 в, м. Луцьк;вул. Цегельна, 28, м. Луцьк;вул. Глібова, 8Б, м. Ковель.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію