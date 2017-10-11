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Волинські військові отримали спортінвентар для частини

Волинські військові отримали спортінвентар для частини
Зенітно-ракетний полк Збройних Сил України, який базується у Володимирі-Волинському, отримав спортивний інвентар.

Подарунок військовим презентували до річниці перебування в місті, – пише ВРД НСТУ.

Перший контингент частини нині захищає повітряні рубежі держави у зоні АТО. До місця дислокації, у Володимир, він має повернутися незабаром, щоб доукомплектуватися та відпочити.

До річниці дислокації частини у Володимирі-Волинському військові отримали спортивний інвентар. Тут, каже конрактник Володимир Кітік, увечері черги, щоб позайматися на тренажерах або пограти у настільний теніс.

«Прийшов свідомо, маючи чітку ціль – забезпечити себе і сім’ю стабільним майбутнім. У мене маленька донечка росте, і я бажаю їй мироного неба. До речі, саме мирне небо і прикриває наш ракетно-зенітний полк», – поділився Володимир Кітік.

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Теги: військові, спорт, Володимир
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