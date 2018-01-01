У Луцьку побудують лінію сміттєпереробки





Про це розповів директор департаменту ЖКГ Юрій Крась,- пише



У тендері на будівництво сміттєсортувальної лінії взяли участь дві фірми – «Хаммель-Україна» та «Барський машинобудівний завод».



Виграло конкурс львівське підприємство «Хаммель-Україна», котре запропонувало нижчу ціну – 5,89 мільйона гривень.



Обладнання матиме потужність не менше 50 тисяч тонн сміття на рік, тобто за годину зможе переробляти близько 12-15 тонн відходів.



«Та лінія, що є у Брищі не працює так, як мали би. Вона відсортовує від сили 15 % сміття», - розповів Крась.



Планують, що нову сміттєсортувальну лінію побудують до червня 2018 року. Обслуговуватиме її «Луцькспецкомунтранс».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на вулиці Трункіна, 7 побудують лінію для сортування твердих побутових відходів, бо обладнання у селі Брищі не справляється з наявними обсягами відходів.Про це розповів директор департаменту ЖКГ,- пише Волинь24 У тендері на будівництво сміттєсортувальної лінії взяли участь дві фірми – «Хаммель-Україна» та «Барський машинобудівний завод».Виграло конкурс львівське підприємство «Хаммель-Україна», котре запропонувало нижчу ціну – 5,89 мільйона гривень.Обладнання матиме потужність не менше 50 тисяч тонн сміття на рік, тобто за годину зможе переробляти близько 12-15 тонн відходів.«Та лінія, що є у Брищі не працює так, як мали би. Вона відсортовує від сили 15 % сміття», - розповів Крась.Планують, що нову сміттєсортувальну лінію побудують до червня 2018 року. Обслуговуватиме її «Луцькспецкомунтранс».

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