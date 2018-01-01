У Луцьку побудують лінію сміттєпереробки
Сьогодні, 17:27
У Луцьку на вулиці Трункіна, 7 побудують лінію для сортування твердих побутових відходів, бо обладнання у селі Брищі не справляється з наявними обсягами відходів.
Про це розповів директор департаменту ЖКГ Юрій Крась,- пише Волинь24.
У тендері на будівництво сміттєсортувальної лінії взяли участь дві фірми – «Хаммель-Україна» та «Барський машинобудівний завод».
Виграло конкурс львівське підприємство «Хаммель-Україна», котре запропонувало нижчу ціну – 5,89 мільйона гривень.
Обладнання матиме потужність не менше 50 тисяч тонн сміття на рік, тобто за годину зможе переробляти близько 12-15 тонн відходів.
«Та лінія, що є у Брищі не працює так, як мали би. Вона відсортовує від сили 15 % сміття», - розповів Крась.
Планують, що нову сміттєсортувальну лінію побудують до червня 2018 року. Обслуговуватиме її «Луцькспецкомунтранс».
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Про це розповів директор департаменту ЖКГ Юрій Крась,- пише Волинь24.
У тендері на будівництво сміттєсортувальної лінії взяли участь дві фірми – «Хаммель-Україна» та «Барський машинобудівний завод».
Виграло конкурс львівське підприємство «Хаммель-Україна», котре запропонувало нижчу ціну – 5,89 мільйона гривень.
Обладнання матиме потужність не менше 50 тисяч тонн сміття на рік, тобто за годину зможе переробляти близько 12-15 тонн відходів.
«Та лінія, що є у Брищі не працює так, як мали би. Вона відсортовує від сили 15 % сміття», - розповів Крась.
Планують, що нову сміттєсортувальну лінію побудують до червня 2018 року. Обслуговуватиме її «Луцькспецкомунтранс».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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