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У Луцьку побудують лінію сміттєпереробки

У Луцьку побудують лінію сміттєпереробки
У Луцьку на вулиці Трункіна, 7 побудують лінію для сортування твердих побутових відходів, бо обладнання у селі Брищі не справляється з наявними обсягами відходів.

Про це розповів директор департаменту ЖКГ Юрій Крась,- пише Волинь24.

У тендері на будівництво сміттєсортувальної лінії взяли участь дві фірми – «Хаммель-Україна» та «Барський машинобудівний завод».

Виграло конкурс львівське підприємство «Хаммель-Україна», котре запропонувало нижчу ціну – 5,89 мільйона гривень.

Обладнання матиме потужність не менше 50 тисяч тонн сміття на рік, тобто за годину зможе переробляти близько 12-15 тонн відходів.

«Та лінія, що є у Брищі не працює так, як мали би. Вона відсортовує від сили 15 % сміття», - розповів Крась.

Планують, що нову сміттєсортувальну лінію побудують до червня 2018 року. Обслуговуватиме її «Луцькспецкомунтранс».

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Теги: лінія, сортування, сміття, Луцьк
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