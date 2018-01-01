Знайшли під коренем дерева: подробиці трагедії зі зниклою дитиною в Луцьку





Про це розповів начальник сектору зв'язків із ЗМІ та роботи з громадськістю в Управління ДСНС України у Волинській області Володимир Нестеров, – пише



«7 лютого о 12.45 було знайдено тіло хлопчика, який провалився під лід. Тіло було виявлено водолазами-аматорами, яких ми залучили до пошукових робіт. Тіло було виявлено приблизно на відстані 700-800 метрів від місця трагедії на глибині приблизно 5 метрів під коренем одного з дерев, які ростуть на березі», – розповів Володимир Нестеров.



Рятувальник зазначив, що пошуки ускладнювалися дуже суттєвим захаращенням річки Стир, поваленими деревами, майже нульовою видимістю.



«Водолази розповідали, що видимість була не більше півметра. Сильна течія могла віднести тіло хлопчика у непередбачуваних напрямках. Дуже велика кількість вирів у річці Стир. Це все ускладнювало пошуки», – додав він.



Нагадаємо, у Луцьку на річці Стир у суботу, 27 січня хлопчик провалився під кригу. Пошукові роботи розпочались у той же день, однак знайти підлітка не вдалось.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку тіло хлопчика, який провалився під лід, знайшли водолази-аматори під коренем одного з дерев, які ростуть на березі.Про це розповів начальник сектору зв'язків із ЗМІ та роботи з громадськістю в Управління ДСНС України у Волинській області Володимир Нестеров, – пише Волинь 24 «7 лютого о 12.45 було знайдено тіло хлопчика, який провалився під лід. Тіло було виявлено водолазами-аматорами, яких ми залучили до пошукових робіт. Тіло було виявлено приблизно на відстані 700-800 метрів від місця трагедії на глибині приблизно 5 метрів під коренем одного з дерев, які ростуть на березі», – розповівРятувальник зазначив, що пошуки ускладнювалися дуже суттєвим захаращенням річки Стир, поваленими деревами, майже нульовою видимістю.«Водолази розповідали, що видимість була не більше півметра. Сильна течія могла віднести тіло хлопчика у непередбачуваних напрямках. Дуже велика кількість вирів у річці Стир. Це все ускладнювало пошуки», – додав він.Нагадаємо, у Луцьку на річці Стир у суботу, 27 січня хлопчик провалився під кригу. Пошукові роботи розпочались у той же день, однак знайти підлітка не вдалось.

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