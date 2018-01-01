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Справа Зайцевої: призначили дату засідання по суті

Справа Зайцевої: призначили дату засідання по суті
Київський районний суд Харкова призначив на 19 лютого перше засідання по суті у справі резонансної смертельної ДТП.

Суд прийняв обвинувальний акт, – пише УНН.

Зазначимо, учасники аварії зі своїми юристами озвучили протилежні думки щодо розгляду справи по суті. Захист водія Volkswagen Геннадія Дронова виступив проти передачі обвинувального акту до суду, оскільки «ще рано про це говорити». При цьому адвокат Олени Зайцевої зазначила, що судовий розгляд вже можна починати.

Проти передачі обвинувачення в нинішньому вигляді також висловилися деякі адвокати, які представляють родини жертв та постраждалих під час ДТП.

«Обвинувачення задоволено, всі вимоги прокуратури задоволені. Крім того, призначено по суті обвинувальний акт. Щодо того, коли саме ми почуємо вирок – жодна людина про це не знає і не спрогнозує. Невідомо, як будуть себе поводити всі сторони справи», – прокоментувала засіданням суду прес-секретар Харківської прокуратури Віта Дубовик.

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Теги: ДТП, аварія, НП, смерть, Харків, Олена Зайцева, Геннадій Дронов, суд
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