На Волині розшукують чоловіка

Муца Юрія Івановича, жителя села Раків Ліс Камінь-Каширського району.



Зазначається, що чоловік 1964 року народження, 5 лютого близько 12:00 вийшов зі свого дому та назад не повернувся, -



Прикмети: Був одягнутий в чорну шкіряну куртку, штани чорного кольору, чорні зимові чоботи (сніготопи).



Всіх, хто володіє будь-якою інформацією про місцеперебування даної особи повідомляти до Камінь-Каширського відділу поліції за телефонами: 068-33-55-399, 0985831420 або по лінії «102».

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