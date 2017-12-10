На Волині розшукують чоловіка
Сьогодні, 17:08
На Волині розшукують Муца Юрія Івановича, жителя села Раків Ліс Камінь-Каширського району.
Зазначається, що чоловік 1964 року народження, 5 лютого близько 12:00 вийшов зі свого дому та назад не повернувся, - інформує Камінь-Каширський відділ поліції.
Прикмети: Був одягнутий в чорну шкіряну куртку, штани чорного кольору, чорні зимові чоботи (сніготопи).
Всіх, хто володіє будь-якою інформацією про місцеперебування даної особи повідомляти до Камінь-Каширського відділу поліції за телефонами: 068-33-55-399, 0985831420 або по лінії «102».
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Зазначається, що чоловік 1964 року народження, 5 лютого близько 12:00 вийшов зі свого дому та назад не повернувся, - інформує Камінь-Каширський відділ поліції.
Прикмети: Був одягнутий в чорну шкіряну куртку, штани чорного кольору, чорні зимові чоботи (сніготопи).
Всіх, хто володіє будь-якою інформацією про місцеперебування даної особи повідомляти до Камінь-Каширського відділу поліції за телефонами: 068-33-55-399, 0985831420 або по лінії «102».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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