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Лучани просять встановити двосторонній рух по Винниченка

Лучани просять встановити двосторонній рух по Винниченка
У Луцьку просять зробити двосторонній рух по вулиці Винниченка.

Про це йдеться в петиції, опублікованій на сайті Єдиної системи місцевих петицій.

"Прохання зробити рух по вул. Винниченка по обидва боки після 21.00", - пише автор Темчук Олександр Володимирович.

Підтримати ініціативу можна за посиланням https://e-dem.in.ua/lutsk/Petition/View/1050

Нагадаємо, що вчора, 6 лютого, луцькі таксисти просили у міської ради зробити на вулиці Винниченка двосторонній рух не тільки для маршрутних таксі, а й для звичайних.

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Теги: петиція, рух, Винниченка
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