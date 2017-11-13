Лучани просять встановити двосторонній рух по Винниченка





Про це йдеться в петиції, опублікованій на сайті Єдиної системи місцевих петицій.



"Прохання зробити рух по вул. Винниченка по обидва боки після 21.00", - пише автор Темчук Олександр Володимирович.



Підтримати ініціативу можна за посиланням https://e-dem.in.ua/lutsk/Petition/View/1050



Нагадаємо, що вчора, 6 лютого,

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