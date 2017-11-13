Лучани просять встановити двосторонній рух по Винниченка
Сьогодні, 17:40
У Луцьку просять зробити двосторонній рух по вулиці Винниченка.
Про це йдеться в петиції, опублікованій на сайті Єдиної системи місцевих петицій.
"Прохання зробити рух по вул. Винниченка по обидва боки після 21.00", - пише автор Темчук Олександр Володимирович.
Підтримати ініціативу можна за посиланням https://e-dem.in.ua/lutsk/Petition/View/1050
Нагадаємо, що вчора, 6 лютого, луцькі таксисти просили у міської ради зробити на вулиці Винниченка двосторонній рух не тільки для маршрутних таксі, а й для звичайних.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться в петиції, опублікованій на сайті Єдиної системи місцевих петицій.
"Прохання зробити рух по вул. Винниченка по обидва боки після 21.00", - пише автор Темчук Олександр Володимирович.
Підтримати ініціативу можна за посиланням https://e-dem.in.ua/lutsk/Petition/View/1050
Нагадаємо, що вчора, 6 лютого, луцькі таксисти просили у міської ради зробити на вулиці Винниченка двосторонній рух не тільки для маршрутних таксі, а й для звичайних.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У «ПортCity» до Дня закоханих - святковий ярмарок*
Сьогодні, 17:50
Лучани просять встановити двосторонній рух по Винниченка
Сьогодні, 17:40
У Луцьку побудують лінію сміттєпереробки
Сьогодні, 17:27
На Волині розшукують чоловіка
Сьогодні, 17:08