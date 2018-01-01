У Луцьку народний депутат розповість, як бути успішним в Україні
Сьогодні, 10:08
У Луцьку в межах проекту «Школа свідомого громадянина» відбудеться зустріч з народним депутатом Ольгою Бєльковою, яка ділитиметься рецептами успіху.
Публічну лекцію відомої українки у форматі TED talk влаштовують 13 лютого в залі №1 кінотеатру «Multiplex» розважального центру «Промінь».
До обласного центру Волині випускниця Гарвардського університету, член Постійної делегації у Парламентській асамблеї НАТО Ольга Бєлькова приїде на запрошення ініціаторів «Школи свідомого громадянина» - руху «СВІДОМІ» та менторського проекту фонду Олени Пінчук «Я зможу».
Гостя розповість, де отримати гранти на закордонне навчання, як мотивувати себе, щоб отримати нові знання та чи необхідно мати хорошу освіту, щоб займати найвищі державні посади та, загалом, бути успішним в Україні.
Кількість місць обмежена, тому діє обов’язкова попередня реєстрація, яку можна пройти за посиланням:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfNQve7emo5cBGXyEdYhpgK8ivVs5XXWrGLBUtI1MKddRn1CA/viewform
Початок о 13:30.
Нагадаємо, першою лекторкою Школи свідомого громадянина була Ольга Руднєва - директорка Фонду Олени Пінчук, яка розповідала лучанам про те, як і де можна навчитися тому, чому не вчать в університеті.
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Публічну лекцію відомої українки у форматі TED talk влаштовують 13 лютого в залі №1 кінотеатру «Multiplex» розважального центру «Промінь».
До обласного центру Волині випускниця Гарвардського університету, член Постійної делегації у Парламентській асамблеї НАТО Ольга Бєлькова приїде на запрошення ініціаторів «Школи свідомого громадянина» - руху «СВІДОМІ» та менторського проекту фонду Олени Пінчук «Я зможу».
Гостя розповість, де отримати гранти на закордонне навчання, як мотивувати себе, щоб отримати нові знання та чи необхідно мати хорошу освіту, щоб займати найвищі державні посади та, загалом, бути успішним в Україні.
Кількість місць обмежена, тому діє обов’язкова попередня реєстрація, яку можна пройти за посиланням:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfNQve7emo5cBGXyEdYhpgK8ivVs5XXWrGLBUtI1MKddRn1CA/viewform
Початок о 13:30.
Нагадаємо, першою лекторкою Школи свідомого громадянина була Ольга Руднєва - директорка Фонду Олени Пінчук, яка розповідала лучанам про те, як і де можна навчитися тому, чому не вчать в університеті.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 4
Хм, щось мені здається, що смєшно буде таке слухати від жінки-депутата... Ну явно не "саменька" успішною стала)
Звалити з України щоб стати успішним .
ТА ну це ітак ясно як бути успішним: мати кума, брата, свата, сосати в того в кого потрібно (або давати) і вуаля - успішний бізнесмен/політик/олігарх.
Все дуже просто! Щоб бути успішним в Україні треба бути депутатом, пилити бюджет і брати хабарі!
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