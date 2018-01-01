У Луцьку народний депутат розповість, як бути успішним в Україні

Ольгою Бєльковою, яка ділитиметься рецептами успіху.



Публічну лекцію відомої українки у форматі TED talk влаштовують 13 лютого в залі №1 кінотеатру «Multiplex» розважального центру «Промінь».



До обласного центру Волині випускниця Гарвардського університету, член Постійної делегації у Парламентській асамблеї НАТО Ольга Бєлькова приїде на запрошення ініціаторів «Школи свідомого громадянина» - руху «СВІДОМІ» та менторського проекту фонду Олени Пінчук «Я зможу».



Гостя розповість, де отримати гранти на закордонне навчання, як мотивувати себе, щоб отримати нові знання та чи необхідно мати хорошу освіту, щоб займати найвищі державні посади та, загалом, бути успішним в Україні.



Кількість місць обмежена, тому діє обов’язкова попередня реєстрація, яку можна пройти за посиланням:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfNQve7emo5cBGXyEdYhpgK8ivVs5XXWrGLBUtI1MKddRn1CA/viewform



Початок о 13:30.



Нагадаємо, першою лекторкою Школи свідомого громадянина була Ольга Руднєва - директорка Фонду Олени Пінчук, яка









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