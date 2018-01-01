вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку народний депутат розповість, як бути успішним в Україні

У Луцьку народний депутат розповість, як бути успішним в Україні
У Луцьку в межах проекту «Школа свідомого громадянина» відбудеться зустріч з народним депутатом Ольгою Бєльковою, яка ділитиметься рецептами успіху.

Публічну лекцію відомої українки у форматі TED talk влаштовують 13 лютого в залі №1 кінотеатру «Multiplex» розважального центру «Промінь».

До обласного центру Волині випускниця Гарвардського університету, член Постійної делегації у Парламентській асамблеї НАТО Ольга Бєлькова приїде на запрошення ініціаторів «Школи свідомого громадянина» - руху «СВІДОМІ» та менторського проекту фонду Олени Пінчук «Я зможу».

Гостя розповість, де отримати гранти на закордонне навчання, як мотивувати себе, щоб отримати нові знання та чи необхідно мати хорошу освіту, щоб займати найвищі державні посади та, загалом, бути успішним в Україні.

Кількість місць обмежена, тому діє обов’язкова попередня реєстрація, яку можна пройти за посиланням:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfNQve7emo5cBGXyEdYhpgK8ivVs5XXWrGLBUtI1MKddRn1CA/viewform

Початок о 13:30.

Нагадаємо, першою лекторкою Школи свідомого громадянина була Ольга Руднєва - директорка Фонду Олени Пінчук, яка розповідала лучанам про те, як і де можна навчитися тому, чому не вчать в університеті.



У Луцьку народний депутат розповість, як бути успішним в Україні

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Ольга Бєлькова, зустріч, лекція, Школа свідомого громадянина
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 4
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Хм, щось мені здається, що смєшно буде таке слухати від жінки-депутата... Ну явно не "саменька" успішною стала)
Відповісти
Звалити з України щоб стати успішним .
Відповісти
ТА ну це ітак ясно як бути успішним: мати кума, брата, свата, сосати в того в кого потрібно (або давати) і вуаля - успішний бізнесмен/політик/олігарх.
Відповісти
Все дуже просто! Щоб бути успішним в Україні треба бути депутатом, пилити бюджет і брати хабарі!
Відповісти
Вибір редактора
Службове розслідування щодо Палиці: результати приховують від громади?
«Тонни г...а» і «проплачені люди»: луцький депутат про «методи» «УКРОПу»
На Волині судитимуть голову громади-висуванця «УКРОПу»
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Сніжитиме: українців попереджають про негоду
Сьогодні, 10:43
У центрі Луцька на переході Volkswagen збив дитину
Сьогодні, 10:31
У Луцьку народний депутат розповість, як бути успішним в Україні
Сьогодні, 10:08
Волинянин поцупив із підприємства «кисень» в балонах
Сьогодні, 10:00
Помер один із засновників інтернету
Сьогодні, 09:48
Схожі новини
Волинян запрошують на зустріч з бійцями полку «Азов» Волинян запрошують на зустріч з бійцями полку «Азов»
05 лютий, 11:48
Луцька «Школа свідомого громадянина» започатковує відеонавчання Луцька «Школа свідомого громадянина» започатковує відеонавчання
30 січень, 09:18
Волинян запрошують на зустріч з військовими 14-ої бригади Волинян запрошують на зустріч з військовими 14-ої бригади
17 січень, 14:35
У Луцьк приїде відомий журналіст-розслідувач У Луцьк приїде відомий журналіст-розслідувач
17 січень, 08:38
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку народний депутат розповість, як бути успішним в Україні
Сьогодні, 10:08
 1
Луцьку бракує аквапарку, - опитування
Сьогодні, 09:42
 1
«Переможець»: волинський боєць готується до «Ігор Нескорених». ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 09:34
 1
КП «Луцькі ринки»: коли «УКРОПівський поїзд» йде напролом
07 лютий, 17:58
 1
Українські спортсмени бойкотували змагання у Росії
07 лютий, 13:23
 1
Медіа
відео
1/8