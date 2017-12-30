Скандальних комуністів Кононовичів віддухопелили в Києві. ВІДЕО

У Києві представники націоналістичних організацій завадили скандальним комуністам братам Кононовичам поширювати "сепаратистські" листівки.Про це в Facebook пише Сергій Філімонов."Знайомтеся, це Саша Кононович: лідер комсомольців, андімайдановец, сепаратист і просто погана людина. Заборонена компартія, створила в Києві організацію «антифашистський комітет України» і призначили Сашу главою.Сьогодні, вони на російські рублі, вирішили надрукувати агітацію, на якій закликають боротися з «нацизмом» і зображують на них нікого Вадима Папура, сепаратиста який загинув 2 травня в Одесі. Пропоную вам ознайомитися з постами цього діяча і подивитися як реагує молодь з Національного Корпуси на такі речі", - йдеться в дописі.Також він додав відео події: