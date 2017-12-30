Скандальних комуністів Кононовичів віддухопелили в Києві. ВІДЕО
Сьогодні, 19:28
У Києві представники націоналістичних організацій завадили скандальним комуністам братам Кононовичам поширювати "сепаратистські" листівки.
Про це в Facebook пише Сергій Філімонов.
"Знайомтеся, це Саша Кононович: лідер комсомольців, андімайдановец, сепаратист і просто погана людина. Заборонена компартія, створила в Києві організацію «антифашистський комітет України» і призначили Сашу главою.
Сьогодні, вони на російські рублі, вирішили надрукувати агітацію, на якій закликають боротися з «нацизмом» і зображують на них нікого Вадима Папура, сепаратиста який загинув 2 травня в Одесі. Пропоную вам ознайомитися з постами цього діяча і подивитися як реагує молодь з Національного Корпуси на такі речі", - йдеться в дописі.
Також він додав відео події:
УВАГА! НА ВІДЕО - НЕЦЕНЗУРНІ СЛОВА!
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Про це в Facebook пише Сергій Філімонов.
"Знайомтеся, це Саша Кононович: лідер комсомольців, андімайдановец, сепаратист і просто погана людина. Заборонена компартія, створила в Києві організацію «антифашистський комітет України» і призначили Сашу главою.
Сьогодні, вони на російські рублі, вирішили надрукувати агітацію, на якій закликають боротися з «нацизмом» і зображують на них нікого Вадима Папура, сепаратиста який загинув 2 травня в Одесі. Пропоную вам ознайомитися з постами цього діяча і подивитися як реагує молодь з Національного Корпуси на такі речі", - йдеться в дописі.
Також він додав відео події:
УВАГА! НА ВІДЕО - НЕЦЕНЗУРНІ СЛОВА!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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