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Скандальних комуністів Кононовичів віддухопелили в Києві. ВІДЕО

Скандальних комуністів Кононовичів віддухопелили в Києві. ВІДЕО
У Києві представники націоналістичних організацій завадили скандальним комуністам братам Кононовичам поширювати "сепаратистські" листівки.

Про це в Facebook пише Сергій Філімонов.

"Знайомтеся, це Саша Кононович: лідер комсомольців, андімайдановец, сепаратист і просто погана людина. Заборонена компартія, створила в Києві організацію «антифашистський комітет України» і призначили Сашу главою.

Сьогодні, вони на російські рублі, вирішили надрукувати агітацію, на якій закликають боротися з «нацизмом» і зображують на них нікого Вадима Папура, сепаратиста який загинув 2 травня в Одесі. Пропоную вам ознайомитися з постами цього діяча і подивитися як реагує молодь з Національного Корпуси на такі речі", - йдеться в дописі.

Також він додав відео події:

УВАГА! НА ВІДЕО - НЕЦЕНЗУРНІ СЛОВА!


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Теги: Олександр Кононович, комунізм
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Коментарі 7
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мало... мало дали...
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незабаром навідаються і до вас! Додадуть...
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Треба було його накормити тими листівками, заставити зжерти ті листовки.
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Сын Перуна - он же Филимонов это нормально?!
Пусть охотиться на тех кто на Мальдивы летает за народные средства, а не на инакомыслящих
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Ще одна" перемога"!!!масовое малоумие.
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Друзі, їм це все до дупи, перепрошую за такі слова. Їм Симоненко дав по квартирі в Києві, і чим більше їх духопелять, тим більше вони отримують. Все дуже просто, хочуть бути з москалями, то відправити їх туди , хай там гавкають. Заборонити повертатися на Україну.
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Друзі, їм це все до дупи, перепрошую за такі слова. Їм Симоненко дав по квартирі в Києві, і чим більше їх духопелять, тим більше вони отримують. Все дуже просто, хочуть бути з москалями, то відправити їх туди , хай там гавкають. Заборонити повертатися на Україну.
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