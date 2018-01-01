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Муніципали погрожують автохамам евакуатором

Муніципали погрожують автохамам евакуатором

Муніципальна варта у Луцьку має намір евакуйовувати машини, припарковані із порушенням правил дорожнього руху.

Про це йшлося під час засідання виконавчого комітету Луцької міської ради 7 лютого, - повідомляють Волинські новини.

Зі слів директора департаменту муніципальної варти Луцької міськради Юлії Сиротинської, наприкінці минулого року відбулися зміни щодо розширення їхніх повноважень, що дозволить розширити спектр діяльності.

«У грудні 2017 року відбулися зміни в положенні департаменту муніципальної варти і спільно з патрульною поліцією ми будемо евакуйовувати автотранспортні засоби. І тут вже не будуть потрібні рішення виконкому, адже законодавством України встановлено методики такої діяльності», - наголосила Юлія Сиротинська.

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Теги: муніципали, Луцьк
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