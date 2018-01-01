Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 8 лютого





За даними Sinoptik.ua, у Луцьку, Маневичах, Любешові, Ковелі, Володимирі-Волинському, Світязі буде сніжно-дощова погода.



Температура повітря вночі до -1…+1 градуса, удень – 0…+2. Вітер північний, східний, північно-східний і південно-східний, 1-5 м/с.



У другій половині тижня прогнозується хмарна погода з проясненнями, місцями – сніг.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У четвер у Волинській області очікується хмарна погода з проясненнями.За даними Sinoptik.ua, у Луцьку, Маневичах, Любешові, Ковелі, Володимирі-Волинському, Світязі буде сніжно-дощова погода.Температура повітря вночі до -1…+1 градуса, удень – 0…+2. Вітер північний, східний, північно-східний і південно-східний, 1-5 м/с.У другій половині тижня прогнозується хмарна погода з проясненнями, місцями – сніг.

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