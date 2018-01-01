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Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 8 лютого

Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 8 лютого
У четвер у Волинській області очікується хмарна погода з проясненнями.

За даними Sinoptik.ua, у Луцьку, Маневичах, Любешові, Ковелі, Володимирі-Волинському, Світязі буде сніжно-дощова погода.

Температура повітря вночі до -1…+1 градуса, удень – 0…+2. Вітер північний, східний, північно-східний і південно-східний, 1-5 м/с.

У другій половині тижня прогнозується хмарна погода з проясненнями, місцями – сніг.

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Теги: погода
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