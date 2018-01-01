Розшукують водія, який збив жінку на Карпенка-Карого
Сьогодні, 21:39
Працівники поліції просять відгукнутися очевидців аварії, під час якої в Луцьку автомобіль збив жінку.
Про це повідомили у СК ГУНП в області.
На вулиці Карпенка-Карого поблизу повороту на вулицю Задворецьку в Луцьк 6 лютого о 18:50 невідома особа на автомобілі невстановленої марки здійснила наїзд на пішохода, 45-річну жінку. Водій втік з місця ДТП у напрямку проспекту Соборності. Потерпіла отримала тілесні ушкодження, не госпіталізовувалася.
За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 286 Кримінального кодексу України.
«Поліція звертається з проханням до громадян, які стали очевидцями цієї автопригоди, або якщо володіють будь-якою інформацією з цього приводу невідкладно телефонувати до Луцького відділу поліції за номерами телефонів: (0322) 24-23-80, 050-25-78-918, 099-51-96-339 або 102», - йдеться у повідомленні.
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Про це повідомили у СК ГУНП в області.
На вулиці Карпенка-Карого поблизу повороту на вулицю Задворецьку в Луцьк 6 лютого о 18:50 невідома особа на автомобілі невстановленої марки здійснила наїзд на пішохода, 45-річну жінку. Водій втік з місця ДТП у напрямку проспекту Соборності. Потерпіла отримала тілесні ушкодження, не госпіталізовувалася.
За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 286 Кримінального кодексу України.
«Поліція звертається з проханням до громадян, які стали очевидцями цієї автопригоди, або якщо володіють будь-якою інформацією з цього приводу невідкладно телефонувати до Луцького відділу поліції за номерами телефонів: (0322) 24-23-80, 050-25-78-918, 099-51-96-339 або 102», - йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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