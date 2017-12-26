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У Луцьку засудили серійного викрадача велосипедів

У Луцьку засудили серійного викрадача велосипедів
У Луцьку засудили чоловіка, який викрадав велосипеди з багатоквартирних будинків та магнітоли з автомобілів. А під час обшуку у нього виявили амфетамін, який він придбав для власного вживання.

Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду, - повідомляють Волинські новини.

Протягом трьох тижнів навесні торік чоловік поцупив 22 велосипеди з багатоквартирних будинків. До того ж, чоловік обікрав 8 автомобілів, з яких брав магнітоли та інші дороговартісні речі.

Окрім того, у нього вилучили амфетамін.

Обвинувачений повністю визнав свою вину в інкримінованих йому злочинах, крім незаконного придбання та зберігання психотропних речовин. Він розповів, що дійсно отримав від знайомого згорток, який помістив до гаманця. Мовляв, не знав, що це – дурман.

Відтак, суд визнав чоловіка винним та призначив покарання у виді позбавлення волі на 4 роки 6 місяців. До того ж, зобов’язав його відшкодувати майнову шкоду потерпілим.


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Теги: крадіжка, Луцьк
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