У Луцьку засудили серійного викрадача велосипедів
Сьогодні, 22:02
У Луцьку засудили чоловіка, який викрадав велосипеди з багатоквартирних будинків та магнітоли з автомобілів. А під час обшуку у нього виявили амфетамін, який він придбав для власного вживання.
Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду, - повідомляють Волинські новини.
Протягом трьох тижнів навесні торік чоловік поцупив 22 велосипеди з багатоквартирних будинків. До того ж, чоловік обікрав 8 автомобілів, з яких брав магнітоли та інші дороговартісні речі.
Окрім того, у нього вилучили амфетамін.
Обвинувачений повністю визнав свою вину в інкримінованих йому злочинах, крім незаконного придбання та зберігання психотропних речовин. Він розповів, що дійсно отримав від знайомого згорток, який помістив до гаманця. Мовляв, не знав, що це – дурман.
Відтак, суд визнав чоловіка винним та призначив покарання у виді позбавлення волі на 4 роки 6 місяців. До того ж, зобов’язав його відшкодувати майнову шкоду потерпілим.
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Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду, - повідомляють Волинські новини.
Протягом трьох тижнів навесні торік чоловік поцупив 22 велосипеди з багатоквартирних будинків. До того ж, чоловік обікрав 8 автомобілів, з яких брав магнітоли та інші дороговартісні речі.
Окрім того, у нього вилучили амфетамін.
Обвинувачений повністю визнав свою вину в інкримінованих йому злочинах, крім незаконного придбання та зберігання психотропних речовин. Він розповів, що дійсно отримав від знайомого згорток, який помістив до гаманця. Мовляв, не знав, що це – дурман.
Відтак, суд визнав чоловіка винним та призначив покарання у виді позбавлення волі на 4 роки 6 місяців. До того ж, зобов’язав його відшкодувати майнову шкоду потерпілим.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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