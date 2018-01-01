вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Від раку померла волинянка, для якої збирали гроші на лікування

Від раку померла волинянка, для якої збирали гроші на лікування
Волинське місто Рожище сколихнула сумна звістка - померла Тетяна Садік, яка довгі місяці боролася із раком.

Про це повідомляє Район. Рожище.

Кошти на лікування молодої 30-річної рожищанки збирали по всій області, але це, на жаль, не допомогло…

Без матері залишилися дві маленькі донечки.

Чин похорону відбудеться завтра, 8 лютого, об 13:00 у будинку, де проживала Тетяна.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: смерть, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Службове розслідування щодо Палиці: результати приховують від громади?
«Тонни г...а» і «проплачені люди»: луцький депутат про «методи» «УКРОПу»
На Волині судитимуть голову громади-висуванця «УКРОПу»
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинські військові отримали спортінвентар для частини
Сьогодні, 23:14
У Львові відреставрували рідкісні ікони з Волині
Сьогодні, 22:40
Від раку померла волинянка, для якої збирали гроші на лікування
Сьогодні, 22:22
У Луцьку засудили серійного викрадача велосипедів
Сьогодні, 22:02
Розшукують водія, який збив жінку на Карпенка-Карого
Сьогодні, 21:39
Схожі новини
Вантажівка на волинському заводі розчавила людину Вантажівка на волинському заводі розчавила людину
27 січень, 14:39
У вогні на Водохреще на Волині загинула людина, - ЗМІ У вогні на Водохреще на Волині загинула людина, - ЗМІ
20 січень, 05:55
У селищі на Волині сортують сміття У селищі на Волині сортують сміття
12 січень, 22:08
Поліція назвала причину резонансної смерті на Волині Поліція назвала причину резонансної смерті на Волині
04 січень, 23:09
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
КП «Луцькі ринки»: коли «УКРОПівський поїзд» йде напролом
Сьогодні, 17:58
 1
Українські спортсмени бойкотували змагання у Росії
Сьогодні, 13:23
 1
SpaceX Ілона Маска запустила найпотужнішу ракету: реакція лучан у Facebook
Сьогодні, 09:59
 1
Зима в «Старому Луцьку». ФОТО
Сьогодні, 08:24
 1
У ногу з часом: луцькій школі подарували мультиборд. ФОТО
06 лютий, 16:10
 1
Медіа
відео
1/8