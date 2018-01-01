Від раку померла волинянка, для якої збирали гроші на лікування
Сьогодні, 22:22
Волинське місто Рожище сколихнула сумна звістка - померла Тетяна Садік, яка довгі місяці боролася із раком.
Про це повідомляє Район. Рожище.
Кошти на лікування молодої 30-річної рожищанки збирали по всій області, але це, на жаль, не допомогло…
Без матері залишилися дві маленькі донечки.
Чин похорону відбудеться завтра, 8 лютого, об 13:00 у будинку, де проживала Тетяна.
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Про це повідомляє Район. Рожище.
Кошти на лікування молодої 30-річної рожищанки збирали по всій області, але це, на жаль, не допомогло…
Без матері залишилися дві маленькі донечки.
Чин похорону відбудеться завтра, 8 лютого, об 13:00 у будинку, де проживала Тетяна.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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