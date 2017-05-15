У Львові відреставрували рідкісні ікони з Волині





Про це інформує



Вже багато років у музею склалася тісна співпраця з Львівською філією Національного науково-дослідного реставраційного центру України під керівництвом Тараса Отковича. Продовжилась ця співпраця і у 2018 році. З фондосховища Володимир-Волинського історичного музею до Львова на реставрацію відбуло 12 ікон, які днями, вже оновленими, повернулися до музею. Датуються вони XVIII-ХІХ століттям.



За словами директора установи Володимира Стемковського, до музею вони потрапили в роки закриття храмів у Володимир-Волинському районі. Достеменно не відомо саме з храму якого села кожна ікона. Крім цього, ікони є як католицькі, так православні. На одній з ікон є навіть запис про те, хто давав гроші на її оновлення.



Володимир Стемковський зауважує, що прихожани храму дбали за гарний вигляд ікон, тож і не було дивиною пожертвувати гроші, наприклад, на нову рамку для ікони. Взамін на зворотній стороні дозволялося написати, хто саме ці гроші пожертвував.



Варто зазначити, що це не остання партія відреставрованих творів сакрального мистецтва. Наразі у Львові на реставрації перебувають ще 12 ікон. А на жителів та гостей Володимира-Волинського чекає презентація відреставрованих іконописних шедеврів, яка відбудеться найближчим часом.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Чергова партія з 12 відреставрованих ікон прибула зі Львова до Володимир-Волинського історичного музею.Про це інформує Волинь UA Вже багато років у музею склалася тісна співпраця з Львівською філією Національного науково-дослідного реставраційного центру України під керівництвом. Продовжилась ця співпраця і у 2018 році. З фондосховища Володимир-Волинського історичного музею до Львова на реставрацію відбуло 12 ікон, які днями, вже оновленими, повернулися до музею. Датуються вони XVIII-ХІХ століттям.За словами директора установи, до музею вони потрапили в роки закриття храмів у Володимир-Волинському районі. Достеменно не відомо саме з храму якого села кожна ікона. Крім цього, ікони є як католицькі, так православні. На одній з ікон є навіть запис про те, хто давав гроші на її оновлення.Володимир Стемковський зауважує, що прихожани храму дбали за гарний вигляд ікон, тож і не було дивиною пожертвувати гроші, наприклад, на нову рамку для ікони. Взамін на зворотній стороні дозволялося написати, хто саме ці гроші пожертвував.Варто зазначити, що це не остання партія відреставрованих творів сакрального мистецтва. Наразі у Львові на реставрації перебувають ще 12 ікон. А на жителів та гостей Володимира-Волинського чекає презентація відреставрованих іконописних шедеврів, яка відбудеться найближчим часом.

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