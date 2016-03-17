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У «ДНР» студентам будуть викладати донецький «діалект»

У «ДНР» студентам будуть викладати донецький «діалект»
Студентів Донецького університету будуть вчити регіонального діалекту. Сепаратисти планують створити словник донецького регіолекту з такими словами, як «тремпель» та «тормозок».

Про це заявив доктор філологічних наук, професор, завкафедрою російської мови «ДонНУ», виконавець проекту В’ячеслав Теркулов, – повідомляє IA ZIK з посиланням на РБК-Україна.

«Сьогодні ми починаємо розробку довгострокової теми «Донецький регіолект». В рамках роботи ми плануємо зібрати корпус російських текстів для наукових досліджень, потім проведемо етимологічний, лексичний та граматичний аналіз зібраного матеріалу», – зазначив Теркулов.

Передбачається, що основну роботу по збору матеріалів для дослідження будуть проводити самі студенти шляхом спілкування з людьми різних вікових категорій до 20 років, 20-40, 40-60 років і старше, щоб порівняти динаміку розвитку місцевого говору.

«Потім ми хочемо скласти словник донецького регіолекту. Не секрет, що у нас є величезна кількість слів, які не зрозумілі жителям інших територій, зокрема «тремпель», «тормозок». Нас також цікавлять неофіційні міські найменування, наприклад, Щетинино – Щітка, Південний вокзал – Яма», – підкреслив Теркулов.

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Теги: Донецьк, ДНР
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мої мешти репнули...
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