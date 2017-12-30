Назвали світовий центр туризму





Про це повідомляють



За даними ООН, у 2017 році Францію відвідали 89 мільйонів туристів, що на 7 мільйонів більше, ніж у найближчого суперника - Іспанії, яка змістила з другого місця США. Кількість осіб, які відвідали Францію, помітно зросла з 2016 року, коли туризм постраждав від терористичних атак.



Також відзначено, що туристи все частіше вибирають не традиційні напрямки (Париж, Лазурний берег), а подорожують до регіонів країни, які раніше практично не брали великого числа мандрівників. Таким чином, країна йде до досягнення амбітної мети - 100 мільйонів туристів до 2020 року.



Згідно з даними ООН, у 2017 році люди стали подорожувати на 7% більше. Ця тенденція торкнулася і Таїланду, і Туреччини, і Болгарії, і Росії.



Іспанці «взяли» 82,3 мільйонів туристів в 2017 році.



Даних по США за 2017 рік ще немає, але офіційні особи Всесвітньої туристської організації очікують, що показник буде на рівні 2016 року - 75,6 мільйонів. Американська туристична асоціація раніше заявила, що протягом перших шести місяців 2017 року країну відвідало на 6% менше відпочиваючих у порівнянні з попереднім роком.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Світовим центром туризму визнана Франція. Туристи все частіше вибирають не традиційні напрямки, а подорожують до регіонів країни.Про це повідомляють Коментарі За даними ООН, у 2017 році Францію відвідали 89 мільйонів туристів, що на 7 мільйонів більше, ніж у найближчого суперника - Іспанії, яка змістила з другого місця США. Кількість осіб, які відвідали Францію, помітно зросла з 2016 року, коли туризм постраждав від терористичних атак.Також відзначено, що туристи все частіше вибирають не традиційні напрямки (Париж, Лазурний берег), а подорожують до регіонів країни, які раніше практично не брали великого числа мандрівників. Таким чином, країна йде до досягнення амбітної мети - 100 мільйонів туристів до 2020 року.Згідно з даними ООН, у 2017 році люди стали подорожувати на 7% більше. Ця тенденція торкнулася і Таїланду, і Туреччини, і Болгарії, і Росії.Іспанці «взяли» 82,3 мільйонів туристів в 2017 році.Даних по США за 2017 рік ще немає, але офіційні особи Всесвітньої туристської організації очікують, що показник буде на рівні 2016 року - 75,6 мільйонів. Американська туристична асоціація раніше заявила, що протягом перших шести місяців 2017 року країну відвідало на 6% менше відпочиваючих у порівнянні з попереднім роком.

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