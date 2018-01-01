«Наші Захисники»: луцька молодь зустрілася з бійцями «Азову»

У приміщенні Волинського краєзнавчого музею, у рамках проекту «Наші Захисники»,, присвячений полку «Азов» Національної гвардії України.Про це повідомили у Волинському краєзнавчому музеї.Полк «Азов» постав як добровольчий батальйон у травні 2014 року. Підрозділ проявив себе в боях за Маріуполь, Іловайськ, Марʼїнку та десятки інших українських населених пунктів. У лютому 2015 року полк здійснив успішну Широкинську наступальну операцію. Власне про ці всі події розповідали учасники АТО, волиняни, колишні бійці полку «Азов»Гості заходу – вихованці Волинського обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Небесної Сотні, а також студенти Луцького педагогічного коледжу задавали бійцям багато питань не лише про війну, але й цікавилися життєвим шляхом самих добровольців.Спеціально до заходу науковцями музею була підготовлена виставка про історію полку «Азов», основна частину експонатів була передана із зони АТО вояками частини.Дирекція Волинського краєзнавчого музею виголосила бійцям подяки за героїзм проявлений у захисті територіальної цілісності і незалежності України та популяризацію новітньої історії української армії. Окремою подякою був відзначений полк «Азов», бійцям також подарували добірку літератури з історії Волині.Студенти гуртка «Всесвіт» Луцького педагогічного коледжу вручили учасникам АТО солодкий презент – торт, всім воякам дарували квіти.Другий захід проекту «Наші Захисники», присвячений полку «Азов», завершився вигуками «Слава Україні – Героям Слава».