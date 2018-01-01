Мати народила дитину, вбила і викинула у бак для сміття

У Миколаєві у контейнері для побутового сміття на вулиці Крилова місцева жителька виявила немовляти без ознак життя.Про це повідомляє відділ комунікації ГУ НП у Миколаївській області.Жінка одразу викликала поліцію. Судово-медичний експерт, оглянувши тіло дитини, виявив ознаки насильницької смерті. Для встановлення остаточної причини смерті, труп немовляти направлено на проведення судово-медичної експертизи.Правоохоронцям вдалося встановити особу породіллі. Нею виявилася 30-річна жінка, яка вночі народила дитину, вбила і вирішила потім від неї позбутися. Жінка жила неподалік, тому викинула тіло немовляти в найближчий контейнер для сміття.Попередньо відомо, що вагітність вона приховувала, народила прямо на балконі своєї квартири, поки двоє інших її неповнолітніх дітей спали.Слідчі Заводського відділу поліції за даним фактом почали кримінальне провадження за ознаками п. 2 ч. 2 ст. 115 КК України Умисне вбивство і проводиться розслідування. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років або довічне ув’язнення.