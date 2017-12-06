«Переможець»: волинський боєць готується до «Ігор Нескорених». ФОТО. ВІДЕО

Андрій Зань, який втратив ногу на війні з Росією, готується до участі в «Іграх Нескорених».



Про це в себе на сторінці у Facebook написала волонтер Наталія Ариванюк.



«На фото та відео Андрій зі своїм професійним тренером Богданом Сидоруком показують вже перші результати своєї спільної роботи на шляху до участі в Іграх Нескорених!» – йдеться в її дописі.







Аби допомогти атовцю здійснити мрію – займатися спортом, восени у Луцьку організували виставку «Переможці». Під патронатом Благодійного фонду Степана Івахіва «Патріоти Волині» в рамках року соціальних ініціатив «Тому, що не байдуже» ТРЦ «ПортCity» волинянам презентували історії незламного духу та збирали кошти на протез для Андрія Заня. Під час презентації самого проекту у ТРЦ «ПортCity»



Загалом завдяки організаторам проекту «Переможці 2», торгово-розважальному центру «ПортCity», який запросив проект у місто, благодійному фонду Степана Івахіва «Патріоти Волині», меценатам, волонтерам та благодійникам під час заходу та експозиції виставки







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинський боєць, який втратив ногу на війні з Росією, готується до участі в «Іграх Нескорених».Про це в себе на сторінці у Facebook написала волонтер«На фото та відео Андрій зі своїм професійним тренеромпоказують вже перші результати своєї спільної роботи на шляху до участі в Іграх Нескорених!» – йдеться в її дописі. Нагадаємо , Андрію Заню усього 31 рік, однак попри свій молодий вік він уже побачив найгірше в житті, адже побував на війні, яка завжди нагадуватиме про себе не лише спогадами. У липні 2014 року він потрапив під артилерійський обстріл системи «Град» у селі Великоберезне, що на Донеччині. Через значне поранення йому довелося в польових умовах ампутувати собі ліву нову. Проте чоловік не втратив оптимізму й мужності, тому продовжує свою боротьбу уже в цивільному житті.Аби допомогти атовцю здійснити мрію – займатися спортом, восени у Луцьку організували виставку «Переможці». Під патронатом Благодійного фонду Степана Івахіва «Патріоти Волині» в рамках року соціальних ініціатив «Тому, що не байдуже» ТРЦ «ПортCity» волинянам презентували історії незламного духу та збирали кошти на протез для Андрія Заня. Під час презентації самого проекту у ТРЦ «ПортCity» зібрали понад 96 тисяч 300 гривень.Загалом завдяки організаторам проекту «Переможці 2», торгово-розважальному центру «ПортCity», який запросив проект у місто, благодійному фонду Степана Івахіва «Патріоти Волині», меценатам, волонтерам та благодійникам під час заходу та експозиції виставки вдалося зібрати для бійця 218 тисяч 190 гривень. Саме цю суму перерахували на придбання спортивного протезу гомілки.

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