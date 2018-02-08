Помер один із засновників інтернету

Джон Перрі Барлоу.



Про це повідомили на сайті фонду, – пишуть



«З розбитим серцем ми повинні повідомити, що засновник EFF, далекоглядний і той, хто постійно надихав нас, Джон Перрі Барлоу мирно помер уві сні. Він назавжди залишиться невід’ємною частиною EFF», – сказано в повідомленні.



До слова, основні сегменти інтернету, які ми всі сьогодні знаємо і любимо, існують і розвиваються завдяки керівництву та баченню Барлоу. Він вважав інтернет вільним майданчиком, на якому кожна думка знайде свого читача.



«Джон був одним з тих, хто хотів зробити інтернет доступним для всіх – незалежно від раси, віросповідання і соціального положення», – йдеться в публікації.



Джон Перрі Барлоу в 1990 році спільно з Джоном Гилмором і Мітчеллом Капором заснував EFF з метою захисту прав і громадянських свобод користувачів інтернету. Він був одним із засновників Гарвардского юридичного факультету Беркманского центру інтернету та суспільства.



Крім того, в 70-х Барлоу написав кілька пісень для американської рок-групи Grateful Dead.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У США у віці 70 років помер один із засновників сучасного інтернету, фундатор Electronic Frontier Foundation, – найвідомішої НКО, що захищає права користувачів інтернету від держави,Про це повідомили на сайті фонду, – пишуть Факти ICTV «З розбитим серцем ми повинні повідомити, що засновник EFF, далекоглядний і той, хто постійно надихав нас, Джон Перрі Барлоу мирно помер уві сні. Він назавжди залишиться невід’ємною частиною EFF», – сказано в повідомленні.До слова, основні сегменти інтернету, які ми всі сьогодні знаємо і любимо, існують і розвиваються завдяки керівництву та баченню Барлоу. Він вважав інтернет вільним майданчиком, на якому кожна думка знайде свого читача.«Джон був одним з тих, хто хотів зробити інтернет доступним для всіх – незалежно від раси, віросповідання і соціального положення», – йдеться в публікації.Джон Перрі Барлоу в 1990 році спільно ззаснував EFF з метою захисту прав і громадянських свобод користувачів інтернету. Він був одним із засновників Гарвардского юридичного факультету Беркманского центру інтернету та суспільства.Крім того, в 70-х Барлоу написав кілька пісень для американської рок-групи Grateful Dead.

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