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Помер один із засновників інтернету

Помер один із засновників інтернету
У США у віці 70 років помер один із засновників сучасного інтернету, фундатор Electronic Frontier Foundation, – найвідомішої НКО, що захищає права користувачів інтернету від держави, Джон Перрі Барлоу.

Про це повідомили на сайті фонду, – пишуть Факти ICTV.

«З розбитим серцем ми повинні повідомити, що засновник EFF, далекоглядний і той, хто постійно надихав нас, Джон Перрі Барлоу мирно помер уві сні. Він назавжди залишиться невід’ємною частиною EFF», – сказано в повідомленні.

До слова, основні сегменти інтернету, які ми всі сьогодні знаємо і любимо, існують і розвиваються завдяки керівництву та баченню Барлоу. Він вважав інтернет вільним майданчиком, на якому кожна думка знайде свого читача.

«Джон був одним з тих, хто хотів зробити інтернет доступним для всіх – незалежно від раси, віросповідання і соціального положення», – йдеться в публікації.

Джон Перрі Барлоу в 1990 році спільно з Джоном Гилмором і Мітчеллом Капором заснував EFF з метою захисту прав і громадянських свобод користувачів інтернету. Він був одним із засновників Гарвардского юридичного факультету Беркманского центру інтернету та суспільства.

Крім того, в 70-х Барлоу написав кілька пісень для американської рок-групи Grateful Dead.

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Теги: смерть
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