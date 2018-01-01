Волинянин поцупив із підприємства «кисень» в балонах





Вартість краденого – 2,5 тис грн., – повідомляють у прес-службі поліції Волині.



До правоохоронців звернувся бригадир одного із приватних підприємств із заявою про те, що із місця проведення демонтажних робіт неподалік селища Голоби невідомі особи викрали три кисневі балони.



Поліцейські з’ясували, що крадіжку вчинив напередодні вночі 32-річний місцевий житель. Викрадені балони поліція вилучила та повернула власнику.



За фактом крадіжки слідчі розпочали кримінальне провадження за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 185 Кримінального кодексу України. Триває слідство.

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