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Волинянин поцупив із підприємства «кисень» в балонах

Волинянин поцупив із підприємства «кисень» в балонах
У Голобах Ковельського району з приватного підприємства злодій викрав три кисневі балони.

Вартість краденого – 2,5 тис грн., – повідомляють у прес-службі поліції Волині.

До правоохоронців звернувся бригадир одного із приватних підприємств із заявою про те, що із місця проведення демонтажних робіт неподалік селища Голоби невідомі особи викрали три кисневі балони.

Поліцейські з’ясували, що крадіжку вчинив напередодні вночі 32-річний місцевий житель. Викрадені балони поліція вилучила та повернула власнику.

За фактом крадіжки слідчі розпочали кримінальне провадження за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 185 Кримінального кодексу України. Триває слідство.

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Теги: крадіжка
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