У центрі Луцька на переході Volkswagen збив дитину





Аварія трапилася вчора, 7 лютого, – повідомляють у прес-службі поліції Волині.



За кермом легковика перебував 48-річний лучанин. Авто збило дитину, коли вона переходила проїжджу частину по нерегульованому пішохідному переходу.



Внаслідок автопригоди потерпіла отримала тілесні ушкодження, її госпіталізували у відділення неврології Дитячої обласної клінічної лікарні.



За цим фактом слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.

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