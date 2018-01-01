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У центрі Луцька на переході Volkswagen збив дитину

У центрі Луцька на переході Volkswagen збив дитину
На проспекті Волі в Луцьку Volkswagen Passat збив 15-річну дівчинку.

Аварія трапилася вчора, 7 лютого, – повідомляють у прес-службі поліції Волині.

За кермом легковика перебував 48-річний лучанин. Авто збило дитину, коли вона переходила проїжджу частину по нерегульованому пішохідному переходу.

Внаслідок автопригоди потерпіла отримала тілесні ушкодження, її госпіталізували у відділення неврології Дитячої обласної клінічної лікарні.

За цим фактом слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.

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Теги: ДТП, аварія, НП
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