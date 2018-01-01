Сніжитиме: українців попереджають про негоду

Унаслідок впливу активного циклону в Україні очікуються складні погодні умови.Про це попереджають у ДСНС України.Так,8 лютого в Одеській, Миколаївській, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській областях – сильні дощі та мокрий сніг, місцями ожеледь, налипання мокрого снігу.Вітер південно-східний, східний, 7-12 м/с, вдень на Лівобережжі окремі пориви 15-20 м/с. Температура вночі 2-7° морозу, на Чернігівщині та Сумщині до 10° морозу, на заході та півдні країни близько 0°; вдень від 2° морозу до 3° тепла, в південній частині 4-9° тепла. 8 лютого в Україні та вночі 9 лютого посилення вітру до 15-20 м/с.У північних і західних областях місцями ожеледь, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця.Протягом 9 лютого в Івано-Франківській, Чернівецькій, Хмельницькій, Вінницькій, Житомиській, Черкаській, місцями Київській та Чернігівській областях сильний сніг, мокрий сніг, налипання мокрого снігу, хуртовини (приріст снігового покриву 10-20 см), на дорогах ожеледиця; в Кіровоградській, Полтавській, Дніпропетровській, Харківській областях сильний дощ та мокрий сніг, місцями ожеледь і налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця.Вітер південно-східний з переходом на північно-західний, 7-12, вночі на Лівобережжі окремі пориви 15-20 м/с.Температура в західних областях вночі та вдень 0-5° морозу; на решті території від 2° морозу до 3° тепла, на півдні країни 1-6° тепла.Такі погодні умови можуть призвести до порушення та припинення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць, роботи електричних мереж, комунального господарства у більшості областей країни (крім південних).