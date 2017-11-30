Техніка, будматеріали та меблі: «кредитна» статистика волинян*





Послуга “Оплата частинами” від ПриватБанку - зручний сервіс для здійснення дороговартісних покупок. Ціна товару ділиться на кілька рівних частин і щомісяця вноситься на банківську картку.



Торік волиняни за допомогою сервісу “Оплата частинами” придбали товарів на майже 90 мільйонів гривень.



Серед лідерів покупок - побутова техніка, комп’ютери та мобільні телефони. На ці потреби волиняни витратили більш ніж 57 мільйонів гривень. На будівельні матеріали жителі області витратили майже 14 мільйонів гривень, а на меблі - майже 3 мільйони гривень. Одягнулися і взулися за допомогою “Оплати частинами” більш як на 400 тисяч гривень. І ще 130 тисяч гривень волиняни витратили на ювелірні прикраси.



“Волиняни активно користуються сервісом “Оплата частинами”, адже це він зручний і не передбачає додаткових відсотків і комісій. Для оформлення послуги потрібна лише картка “Універсальна” ПриватБанку. Товар або послугу клієнт отримує відразу, а оплату вносить щомісяця рівними частинами на свою банківську картку”, - розповіла керівник напрямку “Оплата частинами” Північно-Західного регіонального управління ПриватБанку Ольга Загребельна.



Переглянути перелік магазинів-партнери сервісу “Oплата чaстинами” можна на сайті

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волиняни активно користуються послугою “Оплата частинами” від ПриватБанку. Лише за минулий рік жителі області купили товарів в розстрочку на майже 90 мільйонів гривень.Послуга “Оплата частинами” від ПриватБанку - зручний сервіс для здійснення дороговартісних покупок. Ціна товару ділиться на кілька рівних частин і щомісяця вноситься на банківську картку.Торік волиняни за допомогою сервісу “Оплата частинами” придбали товарів на майже 90 мільйонів гривень.Серед лідерів покупок - побутова техніка, комп’ютери та мобільні телефони. На ці потреби волиняни витратили більш ніж 57 мільйонів гривень. На будівельні матеріали жителі області витратили майже 14 мільйонів гривень, а на меблі - майже 3 мільйони гривень. Одягнулися і взулися за допомогою “Оплати частинами” більш як на 400 тисяч гривень. І ще 130 тисяч гривень волиняни витратили на ювелірні прикраси.“Волиняни активно користуються сервісом “Оплата частинами”, адже це він зручний і не передбачає додаткових відсотків і комісій. Для оформлення послуги потрібна лише картка “Універсальна” ПриватБанку. Товар або послугу клієнт отримує відразу, а оплату вносить щомісяця рівними частинами на свою банківську картку”, - розповіла керівник напрямку “Оплата частинами” Північно-Західного регіонального управління ПриватБанкуПереглянути перелік магазинів-партнери сервісу “Oплата чaстинами” можна на сайті chast.privatbank.ua . А щоб дізнатися доступну суму для оформлення розстрочки, потрібно відправити SMS із текстом chast на номер 10060 або залишити заявку на сайті chast.privatbank.ua . Окрім того, доступний ліміт можна перевірити у Приват24, в терміналі самообслуговування та мобільному додатку “Oплата чaстинами”.

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