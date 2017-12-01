Волиняни просять встановити світлофор на аварійній ділянці дороги
Сьогодні, 11:27
Жителі села Дерно Ківерцівського району просять встановити світлофор у їхньому населеному пункті.
Про це йшлося сьогодні, 8 лютого, під час 18-ої позачергової сесії обласної ради, - пише Волинська правда.
Відповідне звернення озвучив під час сесії депутат Волиньради Ігор Лех. На його переконання, з проханням посприяти цьому питанню до нього звернулися селяни, оскільки рух автівок на дорозі Луцьк–Рівне дуже значний.
Тож кожного року у їхньому селі – десятки аварій. Причина – відсутність світлофора. Тому жителі села Дерно просять обласну владу допомоги. Відповідне звернення підтримала депутатська більшість.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йшлося сьогодні, 8 лютого, під час 18-ої позачергової сесії обласної ради, - пише Волинська правда.
Відповідне звернення озвучив під час сесії депутат Волиньради Ігор Лех. На його переконання, з проханням посприяти цьому питанню до нього звернулися селяни, оскільки рух автівок на дорозі Луцьк–Рівне дуже значний.
Тож кожного року у їхньому селі – десятки аварій. Причина – відсутність світлофора. Тому жителі села Дерно просять обласну владу допомоги. Відповідне звернення підтримала депутатська більшість.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Справа Зайцевої: з’явилася ще одна постраждала
Сьогодні, 11:50
Прописка – за медогляд: у Луцьку військовозобов’язані нарікають на роботу комісаріату. ВІДЕО
Сьогодні, 11:29
Волиняни просять встановити світлофор на аварійній ділянці дороги
Сьогодні, 11:27
Техніка, будматеріали та меблі: «кредитна» статистика волинян*
Сьогодні, 11:20
Дірявий дах, грибок на стінах: стан сільської школи під Луцьком
Сьогодні, 11:00