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Волиняни просять встановити світлофор на аварійній ділянці дороги

Волиняни просять встановити світлофор на аварійній ділянці дороги
Жителі села Дерно Ківерцівського району просять встановити світлофор у їхньому населеному пункті.

Про це йшлося сьогодні, 8 лютого, під час 18-ої позачергової сесії обласної ради, - пише Волинська правда.

Відповідне звернення озвучив під час сесії депутат Волиньради Ігор Лех. На його переконання, з проханням посприяти цьому питанню до нього звернулися селяни, оскільки рух автівок на дорозі Луцьк–Рівне дуже значний.

Тож кожного року у їхньому селі – десятки аварій. Причина – відсутність світлофора. Тому жителі села Дерно просять обласну владу допомоги. Відповідне звернення підтримала депутатська більшість.

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Теги: світлофор, Дерно
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