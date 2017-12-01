Волиняни просять встановити світлофор на аварійній ділянці дороги





Про це йшлося сьогодні, 8 лютого, під час 18-ої позачергової сесії обласної ради, - пише



Відповідне звернення озвучив під час сесії депутат Волиньради Ігор Лех. На його переконання, з проханням посприяти цьому питанню до нього звернулися селяни, оскільки рух автівок на дорозі Луцьк–Рівне дуже значний.



Тож кожного року у їхньому селі – десятки аварій. Причина – відсутність світлофора. Тому жителі села Дерно просять обласну владу допомоги. Відповідне звернення підтримала депутатська більшість.

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