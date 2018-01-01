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Змінили правила прийому дітей до школи: чого чекати українцям

Змінили правила прийому дітей до школи: чого чекати українцям
В Україні цьогоріч змінили порядок прийому до першого класу. За новим законом, за кожною школою закріплять певну територію, жителі якої після досягнення 6-річного віку гарантовано отримують місце.

Нововведення придумали, щоб порівну розподілити навантаження на навчальні заклади та окремі класи, – пише Gazeta.ua.

Інформація про «прив'язки» шкіл до певних адрес стане доступною в березні 2018 року, а ознайомитися з нею можна буде в навчальному закладі, в управліннях освіти або на сайті.

«Міносвіти зараз працює над новими умовами зарахування дітей, тому деякі положення ще не прописані. Зараз відомо, що закріплена школа буде одна, а не дві-три найближчі. Також, можливо, спростять зарахування в школу, якщо там вже навчаються старші брат або сестра дитини. Однак поки це розмови на рівні МОН. Для дітей з особливими потребами буде окрема процедура. Що стосується пільгових категорій, поки складно сказати. Але я сумніваюся, що для них будуть окремі умови зарахування», – каже співавтор нового закону, аналітик центру CEDOS Ірина Когут.

Новий закон передбачає, що протягом 5 років школи поміняють статути і стануть відповідати трьом передбаченим типам навчальних закладів - початковій школі, гімназії (5-9 класи) і ліцею (10-12 класи).

«У початкову не буде відбору, по гімназії поки не визначено, але, ймовірно, теж не буде. По ліцею відбір можливий, але яка процедура – теж не визначено поки. Установи зможуть існувати як об'єднання початкової школи, гімназії та ліцею або в інших конфігураціях, але ліцеї існуватимуть окремо», – каже Ірина Когут.

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Теги: освіта, навчання, школа
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Коментарі 2
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Знов зробили хірню. Вам тількі гроші відмити , а людям як завжди робите гірше !!!!
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