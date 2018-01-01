В Україні родичі загиблих на Майдані зможуть достроково вийти на пенсію





Онлайн-трансляцію вів офіційний канал «Рада», - пише



Документ передбачає зміни до закону «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», згідно з яким право на призначення дострокової пенсії за віком мають дружини/чоловіки загиблих на Майдані, – за умови, що вони не вступили в повторний шлюб. Це рішення поширюється на дітей, які стали інвалідами, будучи неповнолітніми, а також на батьків загиблих.



Жінки з числа перелічених осіб зможуть вийти на пенсію у 50 років за наявності 20 років стажу, а чоловіки – у 55 років за наявності 25 років стажу.



Цей документ має набути чинності наступного дня після його офіційної публікації.

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