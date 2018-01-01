вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

В Україні родичі загиблих на Майдані зможуть достроково вийти на пенсію

В Україні родичі загиблих на Майдані зможуть достроково вийти на пенсію
Верховна Рада ухвалила законопроект щодо призначення дострокової пенсії за віком родинам загиблих під час Революції гідності.

Онлайн-трансляцію вів офіційний канал «Рада», - пише Вголос.

Документ передбачає зміни до закону «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», згідно з яким право на призначення дострокової пенсії за віком мають дружини/чоловіки загиблих на Майдані, – за умови, що вони не вступили в повторний шлюб. Це рішення поширюється на дітей, які стали інвалідами, будучи неповнолітніми, а також на батьків загиблих.

Жінки з числа перелічених осіб зможуть вийти на пенсію у 50 років за наявності 20 років стажу, а чоловіки – у 55 років за наявності 25 років стажу.

Цей документ має набути чинності наступного дня після його офіційної публікації.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Герої Небесної Сотні, родичі, пенсія
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
за державний кошт все можна! А за свій, панове самозванці?
Відповісти
Вибір редактора
Мерії запропонували альтернативу «Луцьким ринкам»
Маніпулюють та обманюють. Підприємець «розгромила» створення КП «Луцькі ринки»
Службове розслідування щодо Палиці: результати приховують від громади?
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Змінили правила прийому дітей до школи: чого чекати українцям
Сьогодні, 19:19
На Волині зловили Mercedes, «запакований» деревиною
Сьогодні, 18:20
В Україні родичі загиблих на Майдані зможуть достроково вийти на пенсію
Сьогодні, 18:01
На трасі Луцьк-Ковель поліція зловила крадіїв труб. ФОТО
Сьогодні, 17:44
«Де обіцяне?»: лучани вимагають нової огорожі біля дитсадка
Сьогодні, 17:31
Схожі новини
Повідомили, коли підвищать пенсії українським військовим Повідомили, коли підвищать пенсії українським військовим
19 січень, 15:04
Як платитимуть пенсію тим, хто на неї не заробив Як платитимуть пенсію тим, хто на неї не заробив
18 січень, 20:21
В Україні очікують підвищення пенсій В Україні очікують підвищення пенсій
09 січень, 19:07
В Україні набули чинності нові правила виходу на пенсію В Україні набули чинності нові правила виходу на пенсію
01 січень, 20:37
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Ніколи не забуду, як пахне обгорілий бетон», - волинський «кіборг» Юрій Величко
Сьогодні, 09:08
 2
На трасі Луцьк-Ковель поліція зловила крадіїв труб. ФОТО
Сьогодні, 17:44
 1
Де купити приміщення під бізнес у Луцьку? Обирай ЖК «Юпітер»*
Сьогодні, 14:13
 1
Жити яскраво: показали, як зводять «карамельний» житловий комплекс у Луцьку*
Сьогодні, 12:51
 1
У Луцьку народний депутат розповість, як бути успішним в Україні
Сьогодні, 10:08
 1
Медіа
відео
1/8