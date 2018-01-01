Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 9 лютого





У Луцьку, Любешові, Маневичах, Ковелі, Світязі, Володимир-Волинському можливий невеликий сніг за даними Sinoptik.ua. Температура повітря вночі до -3…-1 градуса, удень підніметься до -2…0.



Вітер північний, 2-5 м/с. До кінця тижня очікується хмарна погода з проясненнями, місцями – сніг.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У п’ятницю у Волинській області буде хмарна погода з проясненнями.У Луцьку, Любешові, Маневичах, Ковелі, Світязі, Володимир-Волинському можливий невеликий сніг за даними Sinoptik.ua. Температура повітря вночі до -3…-1 градуса, удень підніметься до -2…0.Вітер північний, 2-5 м/с. До кінця тижня очікується хмарна погода з проясненнями, місцями – сніг.

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