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Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 9 лютого

Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 9 лютого
У п’ятницю у Волинській області буде хмарна погода з проясненнями.

У Луцьку, Любешові, Маневичах, Ковелі, Світязі, Володимир-Волинському можливий невеликий сніг за даними Sinoptik.ua. Температура повітря вночі до -3…-1 градуса, удень підніметься до -2…0.

Вітер північний, 2-5 м/с. До кінця тижня очікується хмарна погода з проясненнями, місцями – сніг.

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Теги: прогноз, погода, Волинь
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