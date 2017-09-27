Верховна Рада не призначила виборів міського голови Луцька
Сьогодні, 16:25
Верховна Рада України не внесла у порядок денний питання про призначення позачергових виборів міського голови Луцька.
Голосування відбулося 8 лютого.
За внесення питання виборів у порядок денний голосували лише 206 депутатів. Ще 6 утрималися, а 124 - не голосували.
Нагадаємо, в березні після "перевороту" в міській раді, в результаті якого з посади усунули секретаря Юлію Вусенко, укропівець Ігор Поліщук став в.о. міського голови Луцька. 29 березня міська рада вже під його головуванням підтримала рішення про припинення повноважень міського голови Миколи Романюка у зв’язку зі смертю.
Однак далі цього справа призначення виборів міського голови не просунулася, а в місті - політична криза.
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Голосування відбулося 8 лютого.
За внесення питання виборів у порядок денний голосували лише 206 депутатів. Ще 6 утрималися, а 124 - не голосували.
Нагадаємо, в березні після "перевороту" в міській раді, в результаті якого з посади усунули секретаря Юлію Вусенко, укропівець Ігор Поліщук став в.о. міського голови Луцька. 29 березня міська рада вже під його головуванням підтримала рішення про припинення повноважень міського голови Миколи Романюка у зв’язку зі смертю.
Однак далі цього справа призначення виборів міського голови не просунулася, а в місті - політична криза.
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Коментарі 1
Посадити всіх укропівців, є за що, і криза мине!
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