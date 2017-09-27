Верховна Рада не призначила виборів міського голови Луцька





Голосування відбулося 8 лютого.



За внесення питання виборів у порядок денний голосували лише 206 депутатів. Ще 6 утрималися, а 124 - не голосували.



Нагадаємо, в березні



Однак далі цього справа призначення виборів міського голови не просунулася, а в місті - політична криза.

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