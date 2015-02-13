У місті на Волині встановили «частковий» карантин





Інші заклади працюватимуть у звичному режимі - йдеться на



Про це на засіданні виконкому повідомив начальник управління освіти Віктор Бичковський. Він зауважив, що наразі саме в цих ЗОШ захворіло понад 20 відсотків дітей.



«Щодня проводиться моніторинг ситуації. І в залежності від обставин будуть прийматись подальші рішення», - резюмував Віктор Васильович.



Відповідно до наказу начальника управління освіти відпрацювання навчальних занять буде проводитись дистанційно та посилено впродовж лютого - березня.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У зв’язку зі зростанням захворюваності на ГРВІ та грип в трьох школах Ковеля № 1, 2, 10 з 9 по 13 лютого буде призупинене навчання.Інші заклади працюватимуть у звичному режимі - йдеться на сайті Ковельської міської ради.Про це на засіданні виконкому повідомив начальник управління освіти. Він зауважив, що наразі саме в цих ЗОШ захворіло понад 20 відсотків дітей.«Щодня проводиться моніторинг ситуації. І в залежності від обставин будуть прийматись подальші рішення», - резюмував Віктор Васильович.Відповідно до наказу начальника управління освіти відпрацювання навчальних занять буде проводитись дистанційно та посилено впродовж лютого - березня.

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