У місті на Волині встановили «частковий» карантин
Сьогодні, 16:43
У зв’язку зі зростанням захворюваності на ГРВІ та грип в трьох школах Ковеля № 1, 2, 10 з 9 по 13 лютого буде призупинене навчання.
Інші заклади працюватимуть у звичному режимі - йдеться на сайті Ковельської міської ради.
Про це на засіданні виконкому повідомив начальник управління освіти Віктор Бичковський. Він зауважив, що наразі саме в цих ЗОШ захворіло понад 20 відсотків дітей.
«Щодня проводиться моніторинг ситуації. І в залежності від обставин будуть прийматись подальші рішення», - резюмував Віктор Васильович.
Відповідно до наказу начальника управління освіти відпрацювання навчальних занять буде проводитись дистанційно та посилено впродовж лютого - березня.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Інші заклади працюватимуть у звичному режимі - йдеться на сайті Ковельської міської ради.
Про це на засіданні виконкому повідомив начальник управління освіти Віктор Бичковський. Він зауважив, що наразі саме в цих ЗОШ захворіло понад 20 відсотків дітей.
«Щодня проводиться моніторинг ситуації. І в залежності від обставин будуть прийматись подальші рішення», - резюмував Віктор Васильович.
Відповідно до наказу начальника управління освіти відпрацювання навчальних занять буде проводитись дистанційно та посилено впродовж лютого - березня.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Військовим виплачуватимуть компенсації за оренду житла
Сьогодні, 17:09
У місті на Волині встановили «частковий» карантин
Сьогодні, 16:43
Спецоперація в луцькому «політесі»: обшукали домівку працівника
Сьогодні, 16:26
Верховна Рада не призначила виборів міського голови Луцька
Сьогодні, 16:25