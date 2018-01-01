Наливайченко: з посади керівника СБУ мене зняли за 2 мільйони доларів*

Екс-керівник СБУпід час допиту у справі про державну зраду Януковича в Оболонському райсуді Києва повідомив причини, через які його зняли з посади в 2015 році.Це рішення президента Порошенка він назвав виключно політичним, - повідомили в прес-службі політика.«Я Вам так скажу: саме через те, що я наполягав притягнути до кримінальної відповідальності колишнє керівництво ГПУ за корупцію та офшори, через мої вимоги припинити корупцію у найвищих ешелонах уже нової української влади президент прийняв таке політичне рішення. В парламенті за моє зняття роздали 2 мільйони доларів», - заявив Валентин Наливайченко.