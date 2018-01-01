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Наливайченко: з посади керівника СБУ мене зняли за 2 мільйони доларів*

Наливайченко: з посади керівника СБУ мене зняли за 2 мільйони доларів*
Екс-керівник СБУ Валентин Наливайченко під час допиту у справі про державну зраду Януковича в Оболонському райсуді Києва повідомив причини, через які його зняли з посади в 2015 році.

Це рішення президента Порошенка він назвав виключно політичним, - повідомили в прес-службі політика.

«Я Вам так скажу: саме через те, що я наполягав притягнути до кримінальної відповідальності колишнє керівництво ГПУ за корупцію та офшори, через мої вимоги припинити корупцію у найвищих ешелонах уже нової української влади президент прийняв таке політичне рішення. В парламенті за моє зняття роздали 2 мільйони доларів», - заявив Валентин Наливайченко.

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Теги: Валентин Наливайченко, Справедливість
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Коментарі 1
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Саме ця персона розвалила СБУ - лінивець і білоручка, самозакоханий персонаж, який лише може дурити людей брехнею і позерством.
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