Наливайченко: з посади керівника СБУ мене зняли за 2 мільйони доларів*
Сьогодні, 16:45
Екс-керівник СБУ Валентин Наливайченко під час допиту у справі про державну зраду Януковича в Оболонському райсуді Києва повідомив причини, через які його зняли з посади в 2015 році.
Це рішення президента Порошенка він назвав виключно політичним, - повідомили в прес-службі політика.
«Я Вам так скажу: саме через те, що я наполягав притягнути до кримінальної відповідальності колишнє керівництво ГПУ за корупцію та офшори, через мої вимоги припинити корупцію у найвищих ешелонах уже нової української влади президент прийняв таке політичне рішення. В парламенті за моє зняття роздали 2 мільйони доларів», - заявив Валентин Наливайченко.
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Це рішення президента Порошенка він назвав виключно політичним, - повідомили в прес-службі політика.
«Я Вам так скажу: саме через те, що я наполягав притягнути до кримінальної відповідальності колишнє керівництво ГПУ за корупцію та офшори, через мої вимоги припинити корупцію у найвищих ешелонах уже нової української влади президент прийняв таке політичне рішення. В парламенті за моє зняття роздали 2 мільйони доларів», - заявив Валентин Наливайченко.
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Коментарі 1
Саме ця персона розвалила СБУ - лінивець і білоручка, самозакоханий персонаж, який лише може дурити людей брехнею і позерством.
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