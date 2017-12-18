Польський «антибандерівський» закон: яке значення він матиме для українців

Президент Польщі6 лютого підписав скандальний закон, який у ЗМІ отримав назву "антибандерівський".Він вчергове поляризував українсько-польські відносини. Цим законом передбачена відповідальність – від штрафу до трьох років ув’язнення – за «заперечення злочинів українських націоналістів».Отож, які наслідки матиме для України польський «антибандерівський закон»? Якою повинна бути реакція українського уряду та як це позначиться українцях, що проживають та працюють на території Польщі? Усе про україно-польські відносин у головному на Волині суспільно-політичному ток-шоу «Протилежний Погляд LIVE».Дивіться прямий ефір цієї п’ятниці, 9 лютого, о 17:30, та у повторі програми у неділю о 19:30 на телеканалі «Нова Волинь».Гості студії:, депутат Волинської обласної ради, ВО «Свобода» і, політолог, журналіст та викладач Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки.