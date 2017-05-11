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Військовим виплачуватимуть компенсації за оренду житла

Військовим виплачуватимуть компенсації за оренду житла
Військовослужбовцям за контрактом рядового, сержантського та старшинського складу виплачуватимуть компенсацію за оренду житла.

Відповідні поправки Кабміну до закону про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей №5027 8 лютого ухвалила Верховна Рада, - повідомляє Українська правда.

Згідно з законом, у разі відсутності службового житла, військова частина зобов'язана орендувати його для військовослужбовців, а також членів їх сімей або ж виплачувати їм грошову компенсацію.

Також, військовослужбовців за контрактом, які не перебувають у шлюбі, можуть безкоштовно розміщувати в казармах у розташуванні військової частини, з відповідними житлово-побутовими умовами, а сімейних - у гуртожитках.

Зазначається, що згідно з попередніми розрахунками, орієнтовна потреба в коштах, необхідних для реалізації положень закону, становить 786 млн 690 тис. грн на рік.

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Теги: військові, житло
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