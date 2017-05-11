Військовим виплачуватимуть компенсації за оренду житла
Сьогодні, 17:09
Військовослужбовцям за контрактом рядового, сержантського та старшинського складу виплачуватимуть компенсацію за оренду житла.
Відповідні поправки Кабміну до закону про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей №5027 8 лютого ухвалила Верховна Рада, - повідомляє Українська правда.
Згідно з законом, у разі відсутності службового житла, військова частина зобов'язана орендувати його для військовослужбовців, а також членів їх сімей або ж виплачувати їм грошову компенсацію.
Також, військовослужбовців за контрактом, які не перебувають у шлюбі, можуть безкоштовно розміщувати в казармах у розташуванні військової частини, з відповідними житлово-побутовими умовами, а сімейних - у гуртожитках.
Зазначається, що згідно з попередніми розрахунками, орієнтовна потреба в коштах, необхідних для реалізації положень закону, становить 786 млн 690 тис. грн на рік.
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Відповідні поправки Кабміну до закону про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей №5027 8 лютого ухвалила Верховна Рада, - повідомляє Українська правда.
Згідно з законом, у разі відсутності службового житла, військова частина зобов'язана орендувати його для військовослужбовців, а також членів їх сімей або ж виплачувати їм грошову компенсацію.
Також, військовослужбовців за контрактом, які не перебувають у шлюбі, можуть безкоштовно розміщувати в казармах у розташуванні військової частини, з відповідними житлово-побутовими умовами, а сімейних - у гуртожитках.
Зазначається, що згідно з попередніми розрахунками, орієнтовна потреба в коштах, необхідних для реалізації положень закону, становить 786 млн 690 тис. грн на рік.
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