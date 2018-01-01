«Де обіцяне?»: лучани вимагають нової огорожі біля дитсадка
Сьогодні, 17:31
Установити паркан біля дитячого садочка №33 по вулиці Ветеранів просять у Луцьку, оскільки нинішня огорожа знаходиться в незадовільному стані.
Про це йдеться в петиції, опублікованій на сайті Єдиної системи місцевих петицій.
"Виділити кошти на заміну огорожі ДНЗ №33 по вул.Ветеранів. В зв'язку з тим, що садочок знаходиться біля дороги, а огорожа там тримається на "чесному слові". ОБІЦЯЛИ В 2017 році , а вже 2018", - пише автор Жабський Вадим.
Підтримати ініціативу можна за посиланням https://e-dem.in.ua/lutsk/Petition/View/1051
Зазначається, що у Луцькраді ще торік пообіцяли замінити хитку огорожу, проте досі не зробили цього.
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Про це йдеться в петиції, опублікованій на сайті Єдиної системи місцевих петицій.
"Виділити кошти на заміну огорожі ДНЗ №33 по вул.Ветеранів. В зв'язку з тим, що садочок знаходиться біля дороги, а огорожа там тримається на "чесному слові". ОБІЦЯЛИ В 2017 році , а вже 2018", - пише автор Жабський Вадим.
Підтримати ініціативу можна за посиланням https://e-dem.in.ua/lutsk/Petition/View/1051
Зазначається, що у Луцькраді ще торік пообіцяли замінити хитку огорожу, проте досі не зробили цього.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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