«Де обіцяне?»: лучани вимагають нової огорожі біля дитсадка





Про це йдеться в



"Виділити кошти на заміну огорожі ДНЗ №33 по вул.Ветеранів. В зв'язку з тим, що садочок знаходиться біля дороги, а огорожа там тримається на "чесному слові". ОБІЦЯЛИ В 2017 році , а вже 2018", - пише автор Жабський Вадим.



Підтримати ініціативу можна за посиланням



Зазначається, що у Луцькраді ще торік пообіцяли замінити хитку огорожу, проте досі не зробили цього.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Установити паркан біля дитячого садочка №33 по вулиці Ветеранів просять у Луцьку, оскільки нинішня огорожа знаходиться в незадовільному стані.Про це йдеться в петиції , опублікованій на сайті Єдиної системи місцевих петицій."Виділити кошти на заміну огорожі ДНЗ №33 по вул.Ветеранів. В зв'язку з тим, що садочок знаходиться біля дороги, а огорожа там тримається на "чесному слові". ОБІЦЯЛИ В 2017 році , а вже 2018", - пише авторПідтримати ініціативу можна за посиланням https://e-dem.in.ua/lutsk/Petition/View/1051 Зазначається, що у Луцькраді ще торік пообіцяли замінити хитку огорожу, проте досі не зробили цього.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію