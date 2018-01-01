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«Де обіцяне?»: лучани вимагають нової огорожі біля дитсадка

«Де обіцяне?»: лучани вимагають нової огорожі біля дитсадка
Установити паркан біля дитячого садочка №33 по вулиці Ветеранів просять у Луцьку, оскільки нинішня огорожа знаходиться в незадовільному стані.

Про це йдеться в петиції, опублікованій на сайті Єдиної системи місцевих петицій.

"Виділити кошти на заміну огорожі ДНЗ №33 по вул.Ветеранів. В зв'язку з тим, що садочок знаходиться біля дороги, а огорожа там тримається на "чесному слові". ОБІЦЯЛИ В 2017 році , а вже 2018", - пише автор Жабський Вадим.

Підтримати ініціативу можна за посиланням https://e-dem.in.ua/lutsk/Petition/View/1051

Зазначається, що у Луцькраді ще торік пообіцяли замінити хитку огорожу, проте досі не зробили цього.


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Теги: огорожа, дитсадок
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