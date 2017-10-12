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На трасі Луцьк-Ковель поліція зловила крадіїв труб. ФОТО

На трасі Луцьк-Ковель поліція зловила крадіїв труб. ФОТО
На Волині патрульні припинили вивезення труб з об’єкта державного значення.

На автодорозі Луцьк-Ковель сьогодні, 8 лютого, поліцейські виявили транспортні засоби, в які завантажували металеві труби невідомого походження великого розміру, - інформує Патрульна поліція Волинської області.

На вимогу полісменів пояснити законність і мету цих дій присутні особи не відреагували, пояснивши, що є «звичайними працівниками, які виконують вказівки». Жодних документів на проведення робіт не надали.

Волинські патрульні викликали на місце події слідчо-оперативну групу, яка наразі проводить слідчі дії та описує виявлені труби.
Спецтехніку, в яку завантажували труби, вилучено і доставлено на спецмайданчик Ковеля. Трьох осіб, які перебували на місці події, доставлено до відділку поліції.

«За попередньою інформацією, їх викопували неподалік траси, на місці пролягання нафтопроводу, який є державним об’єктом стратегічного значення. Далі їх підвозили до дороги та відправляли згодом у невідомому напрямку. Можливо, труби різали на території всієї області, а вони, за попередньою інформацією, можуть використовуватись у військово-транспортних цілях для транспортування нафтопродуктів», - повідомив заступник начальника УПП у Волинській області Дмитро Хмарук.

На трасі Луцьк-Ковель поліція зловила крадіїв труб. ФОТО
На трасі Луцьк-Ковель поліція зловила крадіїв труб. ФОТО
На трасі Луцьк-Ковель поліція зловила крадіїв труб. ФОТО

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Теги: крадіжка, патрульні
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Коментарі 3
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Додивилися,а тещо ці труби викопують ще з Ратнівького р-н.і дійшли вже до Голоб,то раніше небачили ?!!! Напевно неподілилися .
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не поняли: криша приїхала!
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Ого, прозріли???? Слава поліцаям!!! Вже все перекопали, а тут "накрили"..
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