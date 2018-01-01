На Волині зловили Mercedes, «запакований» деревиною





Про це повідомляє прес-служба Волинського ОУЛМГ.



Так, вчора 7 лютого, поблизу села Карасин Маневицького району правоохоронці зупинили мікроавтобус Mercedes-Benz.



Під час огляду вантажного відділення мікроавтобуса було виявлено лісопродукцію, а саме: баланси породи сосна в кількості приблизно 4,5 метрів кубічних.



Лісопродукція не була маркована бирками електронного обліку деревини. Крім того водій мікроавтобуса – житель Камінь-Каширського району – не надав документів, які б підтверджували законність походження деревини.



Відтак автотранспорт було доставлено у відділ поліції. По даному факту проводиться перевірка.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині лісоохоронці зупинили мікроавтобус із деревиною без документів.Про це повідомляє прес-служба Волинського ОУЛМГ.Так, вчора 7 лютого, поблизу села Карасин Маневицького району правоохоронці зупинили мікроавтобус Mercedes-Benz.Під час огляду вантажного відділення мікроавтобуса було виявлено лісопродукцію, а саме: баланси породи сосна в кількості приблизно 4,5 метрів кубічних.Лісопродукція не була маркована бирками електронного обліку деревини. Крім того водій мікроавтобуса – житель Камінь-Каширського району – не надав документів, які б підтверджували законність походження деревини.Відтак автотранспорт було доставлено у відділ поліції. По даному факту проводиться перевірка.

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