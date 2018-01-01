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На Волині зловили Mercedes, «запакований» деревиною

На Волині зловили Mercedes, «запакований» деревиною
На Волині лісоохоронці зупинили мікроавтобус із деревиною без документів.

Про це повідомляє прес-служба Волинського ОУЛМГ.

Так, вчора 7 лютого, поблизу села Карасин Маневицького району правоохоронці зупинили мікроавтобус Mercedes-Benz.

Під час огляду вантажного відділення мікроавтобуса було виявлено лісопродукцію, а саме: баланси породи сосна в кількості приблизно 4,5 метрів кубічних.

Лісопродукція не була маркована бирками електронного обліку деревини. Крім того водій мікроавтобуса – житель Камінь-Каширського району – не надав документів, які б підтверджували законність походження деревини.

Відтак автотранспорт було доставлено у відділ поліції. По даному факту проводиться перевірка.

На Волині зловили Mercedes, «запакований» деревиною
На Волині зловили Mercedes, «запакований» деревиною

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Теги: ліс, крадіжка
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Коментарі 1
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Їдьте в с. Кульчин, Ківерцівського району. День і ніч ріжуть, вантажні машини цілодобово, не пройти, не проїхати. Хто керує -м сцева влада.
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