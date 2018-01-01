На Волині зловили Mercedes, «запакований» деревиною
Сьогодні, 18:20
На Волині лісоохоронці зупинили мікроавтобус із деревиною без документів.
Про це повідомляє прес-служба Волинського ОУЛМГ.
Так, вчора 7 лютого, поблизу села Карасин Маневицького району правоохоронці зупинили мікроавтобус Mercedes-Benz.
Під час огляду вантажного відділення мікроавтобуса було виявлено лісопродукцію, а саме: баланси породи сосна в кількості приблизно 4,5 метрів кубічних.
Лісопродукція не була маркована бирками електронного обліку деревини. Крім того водій мікроавтобуса – житель Камінь-Каширського району – не надав документів, які б підтверджували законність походження деревини.
Відтак автотранспорт було доставлено у відділ поліції. По даному факту проводиться перевірка.
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Про це повідомляє прес-служба Волинського ОУЛМГ.
Так, вчора 7 лютого, поблизу села Карасин Маневицького району правоохоронці зупинили мікроавтобус Mercedes-Benz.
Під час огляду вантажного відділення мікроавтобуса було виявлено лісопродукцію, а саме: баланси породи сосна в кількості приблизно 4,5 метрів кубічних.
Лісопродукція не була маркована бирками електронного обліку деревини. Крім того водій мікроавтобуса – житель Камінь-Каширського району – не надав документів, які б підтверджували законність походження деревини.
Відтак автотранспорт було доставлено у відділ поліції. По даному факту проводиться перевірка.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Їдьте в с. Кульчин, Ківерцівського району. День і ніч ріжуть, вантажні машини цілодобово, не пройти, не проїхати. Хто керує -м сцева влада.
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