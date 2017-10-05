Волинська журналістка звинувачує поліцію у перешкоджанні

Журналістка 12 каналузвинуватила поліцейських у перешкоджанні і звернула з відповідною заявою до правоохоронців.Про це вона написала у Facebook.«Історія не про майнинг криптовалюти в ЛНТУ, а про те, що держслужбовці досі не навчилися поводитися з журналістами! Тільки й вміють - забирати камери, штовхатися, погрожувати криміналом. Але я з цим миритися не буду. Написала сьогодні заяву у поліцію - про перешкоджання журналістської діяльності, до якої додала копії всіх необхідних документів, в тому числі редакційного завдання. Детальніше - у сюжеті», - йдеться в дописі.